Celebrity Masterchef est de retour avec deux spéciaux de Noël – avec des visages très familiers de Strictly et des savons

Les fans de MASTERCHEF seront ravis d’apprendre que le spectacle revient non seulement pour un, mais pour deux spéciaux de Noël.

Les juges John Torode et Gregg Wallace sont de retour pour animer les deux épisodes, qui verront huit célébrités très appréciées retourner dans la cuisine.

Bbc

Les fans peuvent profiter de deux épisodes avec quatre candidats célèbres dans chacun[/caption]

Dans la première spéciale, nous verrons la légende de Happy Monday Bez, le champion du monde d’athlétisme Iwan Thomas MBE, la pop star Josh Cuthbert et la superstar de l’opéra Lesley Garrett CBE de retour sur nos écrans.

Ils s’affronteront pour voir qui peut remporter le titre de champion de Noël et le trophée Celebrity MasterChef Golden Whisk.

Dans leur épisode, ils affrontent deux épreuves sur le thème de Noël, dont la première est Cocktails et Canapés !

Les célébrités devront recréer et embellir deux recettes de canapés de Noël à partir d’ingrédients trouvés dans une boîte cadeau Secret Santa.

En plus de leurs canapés, ils doivent présenter leur cocktail de Noël préféré aux juges.

Mais, parce que c’est une occasion spéciale, les célébrités doivent présenter leurs cocktails et canapés non seulement à John et Gregg, mais aussi à un juge invité de Noël très spécial – Celebrity MasterChef Christmas Champion 2021, Judi Love.

Ensuite, ils sont tous mis au défi de cuisiner leur dîner de Noël ultime en utilisant des ingrédients de saison bien connus, où les célébrités peuvent être aussi créatives qu’elles le souhaitent.

Pour le deuxième épisode, un autre lot de quatre célébrités très appréciées reviendra dans la série.





Elles sont; la danseuse professionnelle AJ Pritchard, l’acteur Chizzy Akudolu, l’interprète britannique de dragsters Kitty Scott-Claus et la star de télé-réalité et gagnante de X-Factor Megan McKenna.

Leur premier défi consiste à savoir quoi faire avec les restes de Noël, où chaque célébrité reçoit ses propres restes de saison à partir desquels créer un plat.

Aider John et Gregg à juger est un juge invité très spécial – Celebrity MasterChef Champion 2010, Lisa Faulkner.

Ensuite, c’est l’heure de la fête puisque les quatre célébrités sont toutes mises au défi de cuisiner un dîner qu’elles serviraient lors d’une célébration du Nouvel An.

Attendez-vous à beaucoup de rires, à de bonnes plaisanteries de Noël et à une cuisine étonnamment bonne alors que les célébrités font toutes de leur mieux pour être couronnées Celebrity MasterChef Festive Champion 2022.

Celebrity MasterChef Christmas Cook-Off aura lieu le vendredi 23 décembre à 20h sur BBC One.

Celebrity MasterChef Festive Extravaganza aura lieu le vendredi 30 décembre à 21h sur BBC One.

Bbc

Certains des favoris de l’émission reviennent pour un épisode de Noël[/caption]