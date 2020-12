Crissy Rock a presque donné aux fans de Celebrity MasterChef un cauchemar terrifiant quand elle les a effrayés avec sa dinde de Noël « horreur » dans la série.

L’ancienne actrice de Benidorm, 62 ans, a fait une apparition dans la série de cuisine pour une spéciale festive mercredi soir, aux côtés de Craig Revel Horwood de Strictly et de la star de Made In Chelsea, Spencer Matthews.

La star de Liverpudlian a peut-être perdu sa victoire contre Craig, mais sa jambe de dinde a définitivement attiré l’attention des téléspectateurs confus à la maison.

Crissy avait mis la viande dans une boîte et ajouté un visage avec des yeux écarquillés pour que cela ait l’air réaliste.

Son repas a été présenté aux juges, avec un John perplexe demandant: « Qui est notre ami avec nous? »







(Image: BBC)



«C’est Turkey George», a-t-elle répondu. « Il est tellement heureux de ne pas être dans l’assiette. »

Les juges John et Gregg ont adoré son repas, mais ce sont les fans qui n’ont pas été impressionnés.

Certains n’étaient pas trop friands de la cuisse de dinde festive de Crissy et sont allés sur Twitter pour partager leurs pensées.

L’un d’eux a plaisanté: « Brb, écrivant un film d’horreur sur la Turquie George. »







(Image: BBC)







(Image: BBC)



Un autre a fait écho: « Je pense que Chrissy doit attendre Henry le huitième pour le dîner de Noël avec cette cuisse de dinde #celebritymasterchef. » [sic]

«La cuisse de dinde aléatoire de Chrissie», a partagé un troisième. [sic]

Elle a perdu de peu après avoir été couronnée gagnante alors que Craig a pris la première place.







(Image: BBC)



Il avait déjà atteint la finale de l’émission il y a 13 ans, mais a été battu par la présentatrice de Loose Women, Nadia Sawalha, il était donc vital pour lui de prouver à quel point ses compétences en cuisine étaient bonnes aux juges.

Le danseur et chorégraphe professionnel a séduit avec sa perdrix rôtie accompagnée d’un plat de farce aux poires, sherry et saucisse, accompagnée de courge et de bette à carde.







(Image: BBC / Shine TV)



Dans la ronde finale, Craig a impressionné par son dîner de Noël alternatif, optant pour un filet de bœuf farci au porc et aux canneberges, servi avec du pâté de foie de poulet.

Pour terminer ses repas appétissants, il a servi un gâteau aux crêpes de la Forêt-Noire, qui a été poli par les juges.

