CELEBRITY MasterChef a été frappé par des allégations de «correction» après que l’un des candidats a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais cuisiné auparavant.

Max George de The Wanted faisait partie du dernier groupe de célébrités à tenter sa chance dans la cuisine et à impressionner les juges Gregg Wallace et Jean Torode.

La star de Wanted a également insisté sur le fait qu'il ne savait pas ce qu'est une courge musquée

Avant de commencer, Max a dit aux caméras qu’il avait menti sur son formulaire de demande de Célébrité Chef cuisinier juste pour participer à l’émission.

Il a affirmé qu’il cuisinait « quatre fois par semaine », mais a admis qu’il « ne cuisine pas du tout ».

Mais les fans sont restés perplexes après qu’il ait ensuite provoqué une tempête dans le Chef de célébrité célèbre cuisine.

Tout d’abord, il a impressionné les juges avec une soupe maison à la courge musquée – bien qu’il soit incapable de reconnaître le légume.

Il a ensuite été comblé d’éloges pour avoir cuisiné à partir de zéro un dîner de steak «parfait» et une éponge à la confiture maison et un pudding à la crème.

Gregg a même déclaré Max comme son « cuisinier du jour ».

Écrire sur X, anciennement connu sous le nom Twittercertains fans ont accusé Max de « mentir » sur son expérience en cuisine.

L’un d’eux a dit: « Est-ce que Max George ment en disant qu’il ne sait pas cuisiner? »

Un autre a ajouté: « Je ne peux pas cuisiner mais faire du steak, de la confiture et de la crème anglaise. »

Et un troisième a écrit : « Max prenant la voie facile avec de la soupe. »

D’autres ont suggéré que le chanteur aurait peut-être suivi des cours de cuisine « sournois » avant de tourner pour le Bbc Un programme a démarré.

« Max a certainement eu des cours de cuisine sournois », a déclaré un téléspectateur.

Un autre a ajouté: « J’ai été envoyé à un bourreur d’avant-spectacle comme tant de ces prétendues célébrités. »

Et quelqu’un d’autre a accepté: « De manière flagrante! »

Max a affronté le présentateur de télévision pour enfants des années 80 Dave Benson Phillips, la comédienne Shazia Mirza, Radio 1 Animateur supplémentaire Remi Burgz et Terry Christian de The Word lors de l’émission de mercredi soir.

Les concurrents ont d’abord reçu le «défi de la cloche», où ils ont chacun sélectionné une cloche contenant un ingrédient inconnu pour cuisiner.

Max a découvert une courge musquée et a déclaré: « Jamais, JAMAIS vu l’un d’eux de ma vie. » Il l’appelait alors « une citrouille ».

La star a ensuite expliqué à Gregg et John: « Quand on m’a posé des questions sur cette émission, j’ai en quelque sorte dit que je cuisinais quatre fois par semaine parce que je voulais faire l’émission.

« Mais je ne cuisine pas du tout. »

Max a dit qu’il avait demandé à son copain, ancien concurrent de Celebrity MasterChef Ryan Thomaspour quelques conseils, mais a déclaré: « Il m’a envoyé une note vocale d’une minute de lui en train de rire ».

Pourtant, malgré ces affirmations, Max a réussi à concocter un impressionnant bol de «soupe de courge musquée et de pommes de terre épicée garnie de crème et servie avec des croûtons frits et un pain au levain».

Après l’avoir goûté, Gregg lui a dit : « J’en prendrais pour mon déjeuner !

Dans le suivant tour, les concurrents ont été mis au défi de préparer un repas à deux plats pour un dîner.

Encore une fois, Max a fait tourner la tête des juges avec une assiette de « steak, quartiers de parmesan, asperges grillées et sauce au poivre ». Son dessert était une éponge à la confiture – avec l’éponge, la confiture et la crème anglaise toutes faites à partir de zéro.

John a déclaré: «Je dois mettre un drapeau dans le sable pour Max. Max est venu ici avec de vrais plats classiques.

Gregg était d’accord : il nous a donné un steak et des frites de steakhouse avec une sauce au poivre. Et puis il nous a donné une éponge et une crème pâtissière pour le dîner scolaire des années 1970. Et j’ai adoré ! »

John a répondu : « Max est un vrai concurrent. Je pense qu’il devrait rester avec nous.

Gregg a même déclaré : « Max est mon cuisinier du jour !

Max a été maintenu dans la compétition aux côtés de Remi, Shazia et Terry. Dave a été renvoyé chez lui.

Celebrity MasterChef continue à 21h, BBC One, jeudi 10 août

Max impressionné par sa soupe de courge musquée épicée et ses croûtons

Il a également fait un dîner de steak et de quartiers et une éponge à la confiture et à la crème anglaise – à partir de zéro

John et Gregg ont été sérieusement impressionnés par les plats de Max

Il a navigué jusqu'au tour suivant