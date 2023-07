Celebrity Gogglebox signe le fils de la légende Britpop et la pop star des années 90 – et ils seront à l’écran cette semaine

CELEBRITY Gogglebox a signé le fils de Liam Gallagher, Gene, et son ex-femme, Nicole Appleton.

Le duo fera ses débuts ensemble dans l’émission demain soir – six ans après que Gene est apparu avec le papa rockeur Liam et la grand-mère Peggy.

Gene Gallagher fera équipe avec maman Nicole Appleton sur Gogglebox demain

Nicole avec son ex-mari Liam Gallagher

Nicole s’est rencontrée pour la première fois avec le leader d’Oasis Liam en 2000 – trois ans après avoir fréquenté son rival pop Robbie Williams. Ils ont accueilli Gene en 2001 et se sont mariés pendant six ans de 2008 à 2014.

La série étoilée regorge de nouveaux visages, dont les légendes de la famille Royle Sue Johnston et Ricky Tomlinson, les chanteurs Adam Lambert et Beverley Knight, la star de la télévision Davina McCall et le célèbre coiffeur Michael Douglas, la comédienne Katherine Ryan et son mari Bobby.

Le naturaliste et présentateur de télévision Chris Packham apparaîtra avec sa belle-fille Megan, le duo improbable Greg James et Gregg Wallace se sont associés, tandis que l’auteur-compositeur-interprète Tom Grennan et son père Martin, Jane McDonald et sa meilleure amie Sue, les mannequins et Munroe Bergdorf et Leomie Anderson, pop groupe N-Dubz, et l’acteur Stephen Mangan et sa sœur illustratrice Anita seront également présents.

Une série d’anciens favoris reviennent, garantissant qu’il y en a vraiment pour tous les goûts.

La chanteuse de All Saints, Nicole, 48 ans, a connu un retour sous les feux de la rampe plus tôt cette année en tant que personnage de Fawn dans The Masked Singer.

Elle s’est classée troisième derrière Phoenix de Ricky Wilson et Rhino de Charlie Simpson.

Le panéliste Jonathan Ross pensait que Fawn était le coéquipier de Nicole, Shaznay Lewis, avant la grande révélation.

Une fois que Nicole a glissé son masque, elle a dit : « Je me suis tellement amusée à vous tromper les gars, c’était un tel buzz.

« J’ai passé le meilleur moment de ma vie, c’était incroyable. Je le recommande.

Gene, 21 ans, a gardé un profil bas depuis qu’il a été impliqué dans une bagarre aux côtés du petit-fils de Ringo Starr dans une succursale du supermarché Tesco l’année dernière.

La nouvelle série de Celebrity Gogglebox est disponible pour regarder ou diffuser sur Channel 4 le vendredi à 21h sur Channel 4.

Gene sur Gogglebox en 2017 avec papa Liam et nan Peggy