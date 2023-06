Celebrity Gogglebox révèle un tout nouveau couple de superstars qui apparaîtra dans l’émission de demain – rendant les fans fous

DEUX autres célébrités rejoignent la famille Gogglebox cette année et les fans se déchaînent.

Le nouveau couple suit la légende de la télévision Jane McDonald et sa copine Sue qui ont fait leurs débuts dans la populaire émission de Channel 4 la semaine dernière.

Maintenant, les patrons ont annoncé qu’un autre duo passionnant fournirait des commentaires de fauteuil à partir de ce vendredi (23 juin).

Ce sont les chanteurs Adam Lambert et Beverley Knight.

S’adressant à Instagram pour partager la nouvelle, ils ont déclaré: « Nous sommes ‘Starstruck’ pour annoncer que @adamlambert et @beverleyknight rejoindront la famille #CelebrityGogglebox cette semaine! »

Beverley et Adam sont juges sur Starstruck d’ITV où des équipes de super fans se transforment en leur idole pour une performance très spéciale.

Et les gens ne peuvent pas attendre leur dernière apparition à la télé ensemble.

Les fans ont été ravis de l’annonce et l’un d’entre eux s’est extasié sur Instagram : « Il faudra peut-être recommencer à regarder Google box Adam Lambert et Beverly Knight !!”

« Oh mon Dieu, tellement heureux », a tapé un autre.

Adam a eu une incroyable carrière de chanteur jusqu’à présent après être devenu célèbre sur American Idol.

Il a réussi à vendre des millions d’albums, après avoir passé plusieurs années à lutter pour sa grande percée, à diriger un groupe de rock underground The Citizen Vein et à se produire dans des productions de théâtre musical.

Sa grande percée est survenue lorsqu’il a auditionné pour la huitième saison d’American Idol en 2009, épatant les juges avec des performances de morceaux classiques Rock with You et Queen’s Bohemian Rhapsody.

Simon Cowell était l’un des premiers fans, donnant à Adam une ovation debout pour une performance émouvante de Tears for Fears et Gary Jules a frappé Mad World – la seule fois où le juge notoirement sévère a jamais décerné une telle distinction dans la série.

Queen a joué pour la première fois aux côtés d’Adam sur American Idol, et depuis 2011, les légendes du rock et la star de la chanson ont collaboré en tant que Queen + Adam Lambert.

Beverley a un total de huit albums studio à son actif, et ses plus grands succès de 2016 sont devenus Platine dans les charts britanniques.

Elle a remporté trois MOBO Awards, remportant deux fois le prix du meilleur gong R&B Act et remportant le prix du meilleur album en 1999 pour Prodigal Sista.

Au-delà de la musique, Beverley a fait des incursions à la télévision – notamment dans l’émission de la BBC Just the Two of Us – et a réalisé quatre saisons de Beverley’s Gospel Nights sur BBC Radio 2.

Elle s’est également lancée dans le théâtre musical, lançant sa carrière sur scène avec un rôle dans The Bodyguard en 2013 et continuant à jouer à Memphis.