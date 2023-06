Celebrity Gogglebox alignera la chanteuse pop des années 2000 et la star de X Factor dans une nouvelle série

Cela fait onze ans que Tulisa Contosavlos était juge sur The X Factor – guidant Little Mix vers sa victoire historique en 2011.

Mais maintenant, la femme patronne est sur le point de revenir sur le petit écran après avoir décroché un nouveau contrat avec Channel 4.

N-Dubz revient avec un nouvel album Timeless[/caption]

Le Sun peut révéler que Tulisa, 34 ans, rejoindra ses cousins ​​et coéquipiers du groupe N-Dubz Dappy, 36 ans, et Fazer, 36 ans, sur Celebrity Gogglebox.

Le trio en tête des charts, qui sortira son premier nouvel album Timeless en treize ans en août, devrait bientôt commencer le tournage régulier de l’émission Channel 4.

Une source télévisée a déclaré: «Les patrons de Gogglebox sont toujours à la recherche de nouvelles stars à s’inscrire et après le retour de N-Dubz l’année dernière, cela semblait être une évidence.

« Tous les trois ne se retiennent pas quand il s’agit de leurs opinions, alors mélangez cela avec le fait qu’ils sont tous liés, c’est la nouvelle dynamique parfaite pour le spectacle. »

N-Dubz rejoindra les habitués de Celebrity Gogglebox Rylan et sa mère Linda, Denise Van Outen et Duncan James ainsi que Mo Gilligan et Babatunde Aleshe.

La nouvelle série de la série à succès démarre ce vendredi 16 juin à 22h.

Le chanteur Tom Grennan, 28 ans, a récemment confirmé qu’il rejoignait également le spectacle assis sur le canapé avec son père.

Tom a déclaré : « Je lui ai dit d’être prêt à devenir un trésor national.

« Nous avons toujours été fans de la série et nous sommes tous les deux impatients d’en faire partie. »

La semaine dernière, N-Dubz a confirmé qu’ils sortiraient leur premier album en treize ans plus tard cet été.

Les chanteurs de Best Behavior devraient sortir Timeless le 4 août – avec le premier single Habiti maintenant disponible.

Samedi, le trio montera sur la scène principale du festival de l’île de Wight avant un spectacle phare au Margate’s Dreamland le 8 juillet.

Denise van Outen et Duncan James reviendront à Celebrity Gogglebox[/caption] Getty

Dappy, Fazer et Tulisa participeront tous à la nouvelle série de Celeb Gogglebox[/caption]