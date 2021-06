Celebrity Gogglebox 2021 : qui est dans la file d’attente ?

APRÈS deux séries à succès, Celebrity Gogglebox revient sur les écrans.

Mais quelles personnalités aimées ont accepté de frapper le canapé ?

Jude Edgington/Channel 4

YouTuber britannique KSI était sur la dernière série de Celebrity Gogglebox[/caption]

Qui fait partie de la gamme Celebrity Gogglebox 2021 ?

Pour son troisième volet, Celebrity Gogglebox mettra en vedette un casting de noms célèbres dont l’animatrice de Love Island Laura Whitmore et le mari comédien Iain Stirling ainsi que l’acteur d’EastEnders Martin Kemp (qui fera équipe avec son fils Roman).

Channel 4 a également taquiné et confirmé l’apparence de Lorraine Kelly. La présentatrice sera en compagnie de sa fille Rosie.

C’est enfin arrivé, ce soir nous rejoignons le @C4Gogglebox famille! Voici un aperçu… J’étais très inquiète de ce que Rosie allait dire ! Syntoniser #CelebrityGogglebox à 21h le @Channel4 pic.twitter.com/4D0Hmt0Iwl — Lorraine (@reallorraine) 4 juin 2021

Les autres stars qui participeraient sont les experts du football Micah Richards et Jamie Carragher, Spice Girl Melanie C, aux côtés de son frère Paul O’Neill.

Les hôtes de This Morning Ruth Langsford et Eamonn Holmes font également partie de la distribution, tout comme Shaun Ryder et Bez de Happy Mondays, Clare Balding et sa femme Alice Arnold, Chris Eubank et son fils Chris Eubank Jr., Georgia Taylor et son ancienne co-star de Casualty Sunetra Sarker





La troisième série de Celebrity Gogglebox promet le retour de Mo Gilligan de Masked Dancer, apparaissant avec l’acteur Babatunde Aleshe, Denise Van Outen et son partenaire Eddie Boxshall.

La star stricte Clara Amfo et son frère Andy, Gyles Brandreth et Maureen Lipman de Corrie ainsi que le DJ de Radio 1 Nick Grimshaw (avec sa nièce Liv) reviennent également à Celebrity Gogglebox.

Canal 4

Eamonn Holmes et Ruth Langsford reviendront sur Celebrity Gogglebox[/caption]

Quand est-ce que Celebrity Gogglebox passe-t-il à la télévision et comment puis-je le regarder ?

Celebrity Gogglebox revient sur Channel 4 ce soir 11 juin 2021 à 21h.

Les téléspectateurs peuvent également rattraper leur retard sur les épisodes en ligne via le joueur All 4.

Cependant, la série précédente de l’émission a été retirée du rattrapage après qu’Eamonn Holmes ait critiqué les producteurs pour le montage.

« Blessé au-delà de la croyance », il a vite oublié le drame lorsque les patrons de Celebrity Gogglebox se sont excusés.