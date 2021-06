Celebrity Edge de Celebrity Cruises prêt à quitter la Floride samedi

Corrections et clarifications : cette histoire a été mise à jour avec une image de Celebrity Edge, le navire de Celebrity Cruises qui sera le premier à quitter un port américain.

Samedi, le Celebrity Edge de Celebrity Cruises devrait être le premier navire de croisière à partir d’un port américain avec des passagers payants depuis plus de 15 mois. Celebrity est une filiale de Royal Caribbean Group.

Bien que tous les passagers à bord n’aient pas reçu leurs vaccins COVID – deux adultes et 24 enfants, environ 1% du nombre total de passagers, ne sont pas vaccinés – le président-directeur général de Royal Caribbean Cruises, Richard Fain, a déclaré vendredi qu’il était convaincu que la compagnie de croisière était prête à reprendre les affaires.

« Heureusement, lorsque vous atteignez un niveau de vaccination très élevé, cela vous couvre vraiment », a déclaré Fain lors d’une interview avec CNBC. «Nous savons qu’il y aura des cas à bord des navires de croisière. Je pense que l’important est de s’assurer qu’il s’agit de cas isolés et qu’ils ne deviennent pas une épidémie. … Si quelqu’un tombe malade, nous savons comment l’isoler.

Le départ du navire devrait intervenir peu de temps après que quatre passagers sur deux navires des lignes de Royal Caribbean Cruises – le Celebrity Millennium et plus récemment, l’Adventure of the Seas – aient été testés positifs pour COVID-19.

► Croisières Celebrity :Première compagnie de croisière à recevoir l’approbation du CDC pour naviguer avec des passagers payants en juin

► Assouplissement des restrictions :Celebrity Cruises abandonne l’obligation pour les passagers de présenter une preuve de vaccin COVID pour les croisières en Floride

Combien de personnes sont à bord ?

Le navire navigue à seulement 36% de sa capacité, un niveau que Fain considère comme un signe de « demande inexploitée » compte tenu du court préavis de réservation.

Celebrity Cruises, une filiale de Royal Caribbean Group, avait reçu l’approbation des Centers for Disease Control and Prevention pour naviguer sur l’un de ses navires avec des passagers payants à bord à la fin du mois dernier.

Alors que le taux d’occupation inférieur signifie que la croisière est moins rentable, Fain a déclaré à CNBC qu’il souhaitait reconstruire lentement les opérations.

« Nous n’avons pas opéré depuis 15 mois, notre équipage n’a pas opéré sur des navires depuis 15 mois », a-t-il déclaré. « Nous voulons… donner aux gens la chance de s’entraîner et de renouer avec l’expérience. »

Combien de passagers sont vaccinés ?

Alors que tous les membres d’équipage sont vaccinés, Fain a déclaré que la société n’appliquerait pas les vaccins aux passagers partant d’un port de Floride.

Alors que le CDC avait déclaré aux croisiéristes qu’ils auraient besoin que 95 % des passagers et 95 % des membres d’équipage soient vaccinés pour éviter les traversées d’essai, le mandat contredisait une loi de l’État de Floride interdisant aux entreprises d’exiger une preuve de vaccination.

Selon le site Web de Celebrity, pour les croisières au départ de ports en dehors de la Floride, tous les passagers âgés de 16 ans et plus devront toujours être complètement vaccinés. À partir du 1er août, cet âge tombe à 12 ans.

Vendredi, Fain a déclaré à Yahoo Finance qu’il appréciait le travail accompli par le gouverneur de Floride DeSantis pour défendre l’industrie des croisières, et a ajouté que la société « essayera de parler (aux passagers non vaccinés) d’une vaccination ».

« Nous recommandons aux gens de se faire vacciner, et nous l’encourageons vraiment, mais nous acceptons qu’il y en ait qui ne le fassent pas, certains enfants qui ne peuvent pas se faire vacciner », a déclaré Fain. «Nous allons gérer le processus de manière à nous assurer de ne jamais aller trop loin avec des personnes non vaccinées et, si nécessaire, nous fermerons une croisière. Mais nous pensons que tout cela est réalisable.

Des passagers testés positifs au COVID sur Adventure of the Seas

Fain a reconnu qu’il y aura des incidents où les passagers seront testés positifs pour COVID, mais pense que Royal Caribbean a la capacité de gérer ces cas et d’éviter une épidémie plus importante à bord du navire. Il a souligné les récents incidents avec le Celebrity Millennium et l’Adventure of the Seas, affirmant que « ces cas ont été traités ».

Deux passagers des États-Unis qui partageaient une chambre sur le Celebrity Millennium ont été testés positifs pour COVID-19 plus tôt ce mois-ci.

Et mercredi soir, deux invités de moins de 16 ans et non vaccinés à bord d’Adventure of the Seas ont été testés positifs pour COVID après des tests de routine. Ils ont été « immédiatement mis en quarantaine » et un seul a présenté des symptômes bénins, selon un communiqué du porte-parole de Royal Caribbean, Lyan Sierra Caro.

Les contacts étroits des passagers de l’Adventure of the Seas ont été vaccinés et testés négatifs. Les passagers et leur groupe de voyage ont débarqué jeudi à Freeport sur l’île de Grand Bahama.

« Personne d’autre à bord n’a été dérangé de quelque manière que ce soit », a déclaré Fain à CNBC. « Ces personnes étaient isolées. … tout le monde a continué ses vacances sans interruption. »

Quelles sont les règles pour les passagers non vaccinés ?

Les passagers non vaccinés seront soumis à des protocoles supplémentaires pour embarquer à bord du navire, y compris des tests COVID à leurs propres frais.

« Pour la plupart des gens, c’est une excellente croisière, que vous soyez vacciné ou non », a déclaré Fain à Yahoo Finance. « Nous espérons juste que d’autres le sont et notre expérience est que la plupart des gens veulent se faire vacciner. »

Le Celebrity Edge devrait partir samedi pour une croisière de sept nuits au départ de Fort Lauderdale, à destination des Caraïbes.