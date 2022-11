Celebrity Chase et Lingo supprimés dans le remaniement du programme ITV

ITV a été contraint de modifier son programme télévisé ce week-end en raison de la Coupe du monde.

La chaîne principale du diffuseur – récemment rebaptisée ITV1 – diffusera un énorme jeu au lieu des émissions habituelles.

Les favoris des fans, Celebrity Chase et Lingo, ont été abandonnés pour Argentine contre Mexique, qui sera diffusé de 18h10 à 21h15.

Cela signifie que I’m A Celebrity sera également diffusé 15 minutes plus tard que d’habitude.

Le football domine actuellement les grandes chaînes après le coup d’envoi de la compétition au Qatar.

La Coupe du monde 2022 a commencé dimanche soir avec Qatar v Equateur présenté par Gary Lineker sur BBC One.

Un autre gros match perturbera la programmation de la soirée ITV1 vendredi lorsque l’Angleterre contre les États-Unis aura lieu.

Aucun feuilleton n’a été diffusé ce soir-là même si I’m A Celeb sera diffusé par la suite.

Et le week-end prochain, le programme devrait être encore plus perturbé lorsque Strictly Come Dancing est déplacé à un jour complètement différent.

Le spectacle de performance sera désormais diffusé le vendredi 2ndtandis que les résultats seront le 3rd Décembre.