Celebrity Catchphrase laisse les fans déconcertés et craignant que leur “télévision soit cassée” – mais pouvez-vous comprendre pourquoi ?

Les FANS de Celebrity Catchphrase ont été sérieusement déconcertés après le dernier épisode et se sont demandé si leurs téléviseurs étaient cassés.

Funnyman Stephen Mulhern a accueilli trois stars dans l’émission ITV afin de tenter de gagner gros pour les organisations caritatives qu’ils ont choisies et, espérons-le, de prendre le méga slogan final.

ITVX

Les fans se sont demandé si leurs téléviseurs étaient cassés[/caption] ITVX

Les vedettes au programme sont apparues particulièrement « orange »[/caption]

Au programme aujourd’hui figuraient l’ancienne candidate de Dancing on Ice et star de Lorraine, Ria Hebden, la pro de Strictly Come Dancing Dianne Buswell et l’acteur Neil Morrisey.

Malgré la performance impressionnante du trio au programme, les fans du jeu-questionnaire n’ont pu s’empêcher d’être distraits par Stephen et les joueurs de l’émission.

Les téléspectateurs à la maison se sont demandé si les étoiles étaient toutes incroyablement «oranges» ou si les paramètres de contraste de leurs téléviseurs étaient partout.

Cela a suscité un débat en ligne pour savoir si les stars étaient simplement incroyablement bronzées ou si quelque chose d’autre n’allait pas.

Écrivant sur Twitter, un fan a déclaré: “Est-ce ma télévision ou est-ce que tout le monde sur Celebrity Catchphrase est orange vif ???”

Alors qu’un autre fan a également demandé: “Est-ce que tout le monde est orange ou est-ce le contraste sur mon téléviseur?”

Comme un troisième fan a répondu en réponse: «Je me demandais la même chose! Il en va de même pour le programme lui-même.

C’est Neil qui a réussi à faire le meilleur de la série en allant jusqu’au bout, battant Dianne et Ria.

Malgré ses performances impressionnantes tout au long du programme, Neil n’a pas remporté les 50 000 £ à gagner dans le super slogan, mais a plutôt empoché un respectable 5 000 £ au dernier tour pour l’association caritative qu’il a choisie.