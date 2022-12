Célébrités sur le bilan de la santé mentale à l’ère des médias sociaux

Il est d’autant plus difficile pour les célébrités d’échapper à l’éclat des projecteurs lorsque les médias sociaux leur ont donné une ligne directe vers l’adoration et l’acrimonie du public.

La surexposition en ligne a poussé certains A-listers à faire une pause sur les réseaux sociaux ou à se déconnecter définitivement au nom de la préservation de leur santé mentale.

La star de “Spider-Man”, Tom Holland, a déclaré à ses dizaines de millions d’abonnés sur Instagram l’été dernier que lire sur lui-même en ligne était “très préjudiciable à mon état mental”. Son seul poste sur la plate-forme depuis lors était de promouvoir des causes caritatives, y compris une organisation de santé mentale pour adolescents.

En août, l’acteur et réalisateur Jonah Hill a supprimé son compte Instagram alors qu’il écrivait une lettre à Deadline disant qu’il se retirerait des yeux du public pour l’aider à faire face aux crises d’angoisse.

La sensation pop Selena Gomez, la star de “Star Wars” Daisy Ridley et la gymnaste olympique Gabby Douglas sont parmi les noms notables qui ont parlé des avantages des pauses sur les réseaux sociaux.

La Presse canadienne a demandé à quelques stars d’Hollywood comment elles restaient connectées sur les réseaux sociaux tout en veillant à leur santé mentale.

L’actrice de “Everything Everywhere All at Once”, Stephanie Hsu, dit qu’elle pense que les médias sociaux sont bons à petites doses, mais il est difficile d’exercer une maîtrise de soi numérique lorsque les plateformes sont conçues pour vous garder en ligne.

“Je pense que les réseaux sociaux sont en fait incroyablement toxiques pour notre cerveau”, a déclaré Hsu au Festival international du film de Toronto l’automne dernier. « C’est fait pour être vraiment addictif. Et c’est pourquoi les gens ont besoin de faire une pause de la même manière qu’ils ont besoin de faire une pause dans le sucre ou l’alcool.

Hsu a déclaré qu’elle utilisait Instagram de temps en temps pour “faire plaisir aux masses”, mais elle aspire à une époque où l’auto-promotion en ligne n’était pas une exigence professionnelle pour les artistes.

“Je suis impatient de retourner dans ce monde, car je pense que cela aidera le type de travail que les gens obtiennent le feu vert, le type d’art que les artistes veulent faire”, a déclaré Hsu, 33 ans.

“Je pense que ce sera un écosystème plus sain pour nous tous si nous pouvons réinvestir dans différentes formes ou des formes plus anciennes de publicité ou de communication sur l’art et les uns sur les autres.”

La star de “Never Have I Ever”, Maitreyi Ramakrishnan, dit que son piratage des réseaux sociaux coupe les notifications afin qu’elle ne puisse pas “voir ce qui me manque”. Mais elle pense également qu’il y a des avantages à rester connecté.

“Il y a des parties que j’aime, que je poste des photos loufoques de mon chien ou que je m’amuse simplement avec ma famille ou mes amis”, a déclaré l’acteur de Toronto au TIFF. “J’essaie de rester concentré sur ces parties, puis je m’autorise à faire des pauses quand j’en ai besoin.”

Adam DiMarco, originaire d’Oakville, en Ontario, qui s’adapte à sa renommée croissante au sein de la distribution d’ensemble de “White Lotus” de HBO, dit qu’il essaie de gérer son temps d’écran dans le cadre de son régime de santé et de bien-être.

“J’ai essayé de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, je pense que beaucoup de gens viennent à cet endroit”, a déclaré DiMarco lors d’un entretien téléphonique.

Pendant ce temps, l’actrice oscarisée Jessica Chastain adopte une approche drastique de la déconnexion numérique.

« Pour ma propre santé mentale…. J’ai un téléphone portable mais j’essaie de m’en éloigner le plus possible », a déclaré Chastain au TIFF.

“Nous avons cessé d’avoir des relations les uns avec les autres parce que nous sommes maintenant dans notre propre bulle de ce qu’est notre appareil. J’essaie de le faire disparaître ou d’y arriver peut-être à la fin de la journée ou toutes les quatre ou cinq heures, je vérifierai pour m’assurer que tout va bien.

Adina Bresge, La Presse canadienne

