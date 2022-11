C’est officiellement Thanksgiving et nous sommes impatients de déguster une bonne portion de délices du jour de la dinde ! Chaque année, les photos d’assiettes de célébrités deviennent des sujets de discussion brûlants et, bien que les assiettes de lutte de certaines célébrités provoquent une agitation, il y a en fait des stars qui peuvent se jeter dans la cuisine.

En faisant défiler notre liste de célébrités servant les délices de la journée de la dinde, assurez-vous de ne pas dire Entraîneur Stormy Wellington de peur qu’elle n’étiquette ces copieuses portions de Thanksgiving (et nos yeux avides) “faible vibration.”

Il n’y a pas de cuisine de poils de chat ici ! Découvrez ci-dessous quelques célébrités remarquables servant vraisemblablement des assiettes de Thanksgiving «à faible vibration» mais très délicieuses.

Tia Mowry

Tia Mowry est un “pain de maïs craquelé” et des feuilles de chou vert braisées servant les connaisseurs de Thanksgiving.

L’actrice qui partage avec plaisir ses recettes sur YouTube et dans son livre “Whole New You: How Real Food Transforms Your Life for a Healthier, More Gorgeous You” est consacrée à l’organisation et au service de succulents repas de Thanksgiving.

En 2020, elle a dit Aujourd’hui.com que le pain de maïs et le chou vert sont un aliment de base lors de ses dîners de la fête de la dinde.

“Je ne peux jamais avoir de légumes sans pain de maïs”, a-t-elle déclaré. « C’est comme du beurre de cacahuète et de la gelée pour moi ; c’est la combinaison parfaite. “Je cuisine du chou depuis une minute maintenant”, a déclaré Mowry, se souvenant des vacances de son enfance lorsqu’elle aidait sa mère à créer le plat dans sa cuisine. « Les chous sont si bons pour vous aussi. Ils ont beaucoup de fer et ils sont tellement délicieux.

Voulez-vous une plaque à faible vibration de la maison de Tia Mowry ?

Nous en prendrons deux, s’il vous plait !

Patti LaBelle

Allez Patti !

Ne le dites pas à Coach Stormy mais Patti LaBelle jette TOUJOURS pour Thanksgiving.

L’icône a dit Actualités Yahoo en 2020, tout sur ce qu’elle servait aux côtés de ses infâmes Patti Pies et nous avons DÉFINITIVEMENT besoin d’une assiette. La marraine de l’âme a révélé qu’elle servait une vaste gamme comprenant de la poitrine de bœuf, des dindes frites, du macaroni au fromage au homard, du chou frisé, du chou et du cordonnier aux pêches, entre autres.

Elle a également dit que les gens peuvent apporter un plat, mais qu’ils ne peuvent pas s’attarder dans la cuisine :

“Seule Patti peut cuisiner dans la cuisine”, a-t-elle déclaré. “Personne ne vient aux fourneaux sauf Miss Patti. Coupez les oignons, les poivrons verts et le céleri tôt pour moi, puis allez au sous-sol.

Oui m’dame! Nous serons là, tout comme Quest Love l’était en 2015.

Découvrez la recette de Patti pour la vinaigrette “Don’t Block The Blessing”.

Prémadone

Premadonna ne manque jamais de présenter une tartinade succulente avec des vibrations jusqu’au sol, comme on les aime.

Si vous n’êtes pas familier avec Premadonna, c’est la reine de la taille basée à Los Angeles qui met vraiment le pied dans sa nourriture…

et elle a développé une gamme d’ustensiles de cuisine et d’assaisonnements pour aider le reste d’entre nous, les non-culinaires, à préparer une véritable tartinade du Sud.

Jai Nice

En parlant de méchants Instagram avec de méchantes compétences culinaires, Jai Nice est entré dans le chat.

Jai Nice a accumulé son énorme popularité en affichant son sens de la mode de haut niveau, mais a depuis introduit une ligne de livres de cuisine et d’ustensiles de cuisine. Jai a une recette pour à peu près tout, mais sa nourriture pour l’âme ressemble toujours à un délice à faible vibration du sous-sol.

Le cuisinier / influenceur a même élaboré un menu spécial pour les fêtes avec de délicieuses recettes de Thanksgiving et a récemment partagé une recette de jambon glacé à l’ananas et au miel.

Oprah

Lorsqu’il s’agit d’un bon menu de Thanksgiving, tante Oprah place la barre haute.

La magnat des médias emblématique aime une bonne configuration de vacances et elle a partagé sur Oprah.com pourquoi elle est si reconnaissante pour les vacances.

“L’Action de grâces est l’un des meilleurs moments pour partager ce que vous savez être vrai, et le faire avec beaucoup de style et de la bonne nourriture.”

Le chef personnel de Lady O, Kenny Gilbert, cuisine pendant des heures pour préparer la parfaite tartinade de célébrités et tout ce que nous voulons, c’est un [low vibrational] assiette à emporter !

L’année dernière, le chef du Lady O’s a préparé un dîner spécial mettant en vedette la cuisine africaine.

Miam!

Kris Jenner

La matriarche du klan Kardashian Kris Jenner ne déçoit jamais avec ses rassemblements de vacances. Du décor au menu en passant par la liste des invités, c’est un dîner de Thanksgiving de célébrités auquel nous aimerions sûrement assister.

Les menus de Thanksgiving de Kris offrent un assortiment d’options à faible vibration et la famille de Kris adore montrer ses repas extravagants sur les réseaux sociaux.

Découvrez la recette du soufflé à la patate douce de Kris ci-dessous.

Chez qui essayez-vous de vous arrêter pour Thanksgiving cette année ?