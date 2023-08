Célébrités repérées: Rakul Preet Singh à Sunny Leone, les célébrités de Bollywood sont félicitées par les papas [Watch Video]

Célébrités repérées : dans une affaire fastueuse et étoilée, les stars les plus célèbres de Bollywood, dont Rakul Preet Singh, Sunny Leone, Kiara Advani et bien d’autres, ont récemment été repérées par les paparazzi, laissant les fans et les spectateurs émerveillés. Les paparazzi étaient sur leurs gardes, capturant chaque moment magnifique, et les fans ne pouvaient pas se lasser du fabuleux défilé de mode à l’aéroport, dans les rues de Mumbai et dans de nombreux autres endroits. Avec élégance, sang-froid et une touche de puissance de star, les célébrités ont prouvé que leur style impeccable ne connaissait pas de frontières. Leurs tenues élégantes et leur attitude captivante ont montré pourquoi elles sont de véritables icônes de la mode dans l’industrie, laissant tout le monde dans l’admiration et l’anticipation de leurs prochaines apparitions à la mode.