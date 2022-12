Célébrités repérées : Kriti Sanon, Kareena Kapoor Khan, Shraddha Kapoor et bien d’autres ; Découvrez les nouveaux looks d’aéroport des magnifiques divas de Bollywood [Watch Video]

Célébrités repérées : Les célébrités de Bollywood et leurs tenues de voyage sont le sujet de conversation de la ville. Ces célébrités de Bollywood, qui ont récemment été aperçues dans la ville B, de Kareena Kapoor Khan à Bharti Singh, ne manquent jamais d’impressionner leurs fans avec leurs apparitions élégantes à l’aéroport. Le roi de Bollywood, Shahrukh Khan, a également été aperçu avec un masque noir et un sweat à capuche ; nous savons tous que SRK est fin prêt pour son prochain film « Pathaan ». Récemment, la nouvelle chanson “Besharam Rang” est sortie et les fans sont devenus fous après avoir regardé la chanson. Voyons les looks d’aéroport de toutes les autres célébrités dans la vidéo. Regarder la vidéo.