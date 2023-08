Célébrités repérées: Disha Patani, Kriti Sanon et d’autres célébrités de Bollywood se font prendre à Mumbai [Watch Video]

Lors d’une journée fastueuse et glamour, les paparazzi continuent de capturer certaines des actrices et acteurs les plus recherchés de Bollywood, dont Disha Patani et Kriti Sanon, ainsi que d’autres stars, car ils ont été repérés à différents endroits avec des tenues époustouflantes. Les paparazzi étaient sur leurs orteils, capturant chaque moment magnifique, et les fans ne pouvaient pas se lasser du fabuleux défilé de mode à l’aéroport, dans les rues de Mumbai et dans de nombreux autres endroits. Avec élégance, sang-froid et une touche de puissance de star, les célébrités ont prouvé que leur style impeccable ne connaissait pas de frontières. Leurs tenues élégantes et leur attitude captivante ont montré pourquoi elles sont de véritables icônes de la mode dans l’industrie, laissant tout le monde dans l’admiration et l’anticipation de leurs prochaines apparitions à la mode.