Célébrités quittant Twitter au milieu de la prise de contrôle d’Elon Musk: Tweets – Hollywood Life

Crédit d’image : Andy Kropa/Invision/AP/Shutterstock

Le milliardaire et PDG de Tesla, Elon Musk, a officiellement acquis Twitter le 27 octobre 2022.

À l’annonce de sa prise de contrôle de la plate-forme de médias sociaux, de nombreuses célébrités ont annoncé qu’elles quittaient l’application.

Le week-end où la vente a été finalisée, l’homme d’affaires s’est rendu sur Twitter pour annoncer une pléthore de changements potentiels à l’application.

De nombreuses célébrités hollywoodiennes ne sont pas satisfaites Elon Musk51 ans, acquérant Twitter le 27 octobre 2022. L’accord a commencé en avril 2022, et maintenant six mois plus tard, il a officiellement conclu l’accord de 44 milliards de dollars, par CNBC. Modèle Gigi Hadidchanteuse Sara Bareilles, L’anatomie de Grey créateur Shonda Rhimes, et d’autres ont fait des déclarations publiques sur leur décision de supprimer l’application depuis l’acquisition du fondateur de Tesla. Vous trouverez ci-dessous un tour d’horizon des célébrités qui ont annoncé leur grande sortie sur Twitter.

Gigi Hadid

Gigi, 27 ans, a annoncé son départ de Twitter le 4 novembre via son Histoires Instagram. “J’ai désactivé mon compte Twitter aujourd’hui”, a-t-elle écrit. “Pendant longtemps, mais surtout avec sa nouvelle direction, cela devient de plus en plus un cloaque de haine et de fanatisme, et ce n’est pas un endroit dont je veux être séparé. Je suis seulement désolé pour les fans avec qui j’aime me connecter depuis une décennie via Twitter, mais je ne peux pas dire que c’est un espace sûr pour qui que ce soit, ni une plate-forme de médias sociaux qui fera plus de bien que de mal.

Sara Bareilles

Bien. Ça a été amusant sur Twitter. Je suis dehors. A bientôt sur d’autres plateformes, bisous. Désolé, celui-ci n’est tout simplement pas pour moi. ❤️🙏🏼 — Sara Bareilles (@SaraBareilles) 30 octobre 2022

La chanteuse de “Love Song”, Sara, 42 ans, a clairement indiqué le 29 octobre 2022 qu’elle ne voulait plus être en dehors de la plateforme Twitter. “Welp. Ça a été amusant sur Twitter. Je suis dehors. A bientôt sur d’autres plateformes, bisous. Désolé, celui-ci n’est tout simplement pas pour moi, ” elle a écrit avec un cœur et des mains de prière emoji. En réponse à son départ, certains de ses 2,8 millions de followers ont répondu aux réponses pour soutenir la chanteuse dans sa décision. « Superbe et courageux », a écrit un adepte. Mais beaucoup de réponses ont été négatives et ont célébré l’annonce de Sara.

De nombreux commentaires incluaient des personnes demandant qui était la musicienne, car beaucoup ne se souvenaient pas d’elle. “Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous au hasard dans mes notifications. Mais bonne chance, je suppose », un utilisateur distinct a écrit. Un deuxième haineux en ligne ajoutée, “C’est Twitter pas LAX, vous n’avez pas besoin d’annoncer votre départ.” Depuis le 7 novembre 2022, le compte Twitter officiel de Sara est toujours actif et n’a pas été supprimé.

Thé Leoni

Salut tout le monde. Je quitte Twitter aujourd’hui – voyons où nous en serons lorsque la poussière sera retombée. Aujourd’hui, la poussière a révélé trop de haine, trop dans la mauvaise direction. Amour, gentillesse et possibilités pour vous tous, merci,

xoxtéa – Théa Leoni (@TeaLeoni) 29 octobre 2022

Madame la secrétaire étoile Thé Leoni56 ans, a rejoint Sara en quitter Twitter le 29 octobre 2022. « Salut tout le monde. Je quitte Twitter aujourd’hui – voyons où nous en serons lorsque la poussière sera retombée. Aujourd’hui, la poussière a révélé trop de haine, trop dans la mauvaise direction. Amour, gentillesse et possibilités pour vous tous, merci xoxtéa”, a écrit la bombe blonde. Semblable aux réponses que Sara a reçues, d’autres ont également donné un contrecoup à Tea pour son départ.

Un utilisateur de Twitter a suivi les commentaires pour suggérer que l’homme de 56 ans devrait rester pour équilibrer l’application. « Si vous partez, ils gagnent. C’est si simple. Quitter une plate-forme la condamne à être dépassée par tout ce que vous avez nommé. Et maintenant, vous n’allez même pas essayer de l’équilibrer. Et c’est en effet très triste », a déclaré le critique en ligne a dit.

Shonda Rhimes

Ne pas traîner pour tout ce qu’Elon a prévu. Au revoir. – shonda rhimes (@shondarhimes) 29 octobre 2022

La productrice de télévision incroyablement réussie Shonda, 52 ans, a appelé Elon par son nom lorsqu’elle a révélé qu’elle aussi quittait le site Web. “Ne pas traîner pour tout ce qu’Elon a prévu. Au revoir », elle a écrit le 29 octobre. Le Année du oui L’auteur a reçu des critiques de la part d’adeptes, de détracteurs en ligne et même de fans de ses nombreuses émissions de télévision à succès. “Comment la femme derrière Comment s’en tirer avec un meurtre – une émission qui étendait (magnifiquement) toutes les normes, tous les standards et tous les droits à la parole – pourrait dire une telle chose…. ça me dépasse », une personne tweeté à Shonda.

Malgré la pléthore de réponses haineuses, un utilisateur est intervenu pour soutenir la productrice de télévision et ses fans. « Si vous ne vous souciez pas du départ de Mme Rhimes, pourquoi commentez-vous. Si vous ne vous en souciez pas, passez à autre chose, aussi simple que cela. Continuez à faire défiler pas besoin d’être impoli. Elle pourrait faire une déclaration ou informer ses abonnés, ceux qui se soucient de lui, regardent ses émissions et se tournent vers elle pour les mises à jour de l’émission “, l’admirateur a écrit.

Toni Braxton

Je suis choqué et consterné par certaines des “libertés d’expression” que j’ai vues sur cette plateforme depuis son acquisition. Le discours de haine sous le voile de la « liberté d’expression » est inacceptable ; par conséquent, je choisis de rester en dehors de Twitter car ce n’est plus un espace sûr pour moi, mes fils et les autres POC. – Toni Braxton (@tonibraxton) 29 octobre 2022

Chanteur “Un-Break My Heart” Toni Braxton, 55 ans, était une autre femme à se joindre aux autres pour faire part de son mépris pour le nouveau propriétaire de Twitter. Notamment, la gagnante d’un Grammy a cité le “discours de haine” pour sa décision. “Je suis choqué et consterné par certaines des ‘libertés d’expression’ que j’ai vues sur cette plateforme depuis son acquisition. Le discours de haine sous le voile de la « liberté d’expression » est inacceptable ; par conséquent, je choisis de rester en dehors de Twitter car ce n’est plus un espace sûr pour moi, mes fils et les autres POC », Toni a écrit le 28 octobre 2022.

Un adepte a dit à Toni que quitter la plate-forme n’était “pas la réponse” et s’attendait à un résultat différent de la part de la chanteuse. “S’éloigner n’est pas la réponse, battez-vous pour ce pour quoi Twitter a été conçu, MAIS faites-le sur une plate-forme positive. Choisissez la grande route contre la haine », ont-ils commenté.

Marina Sirtis

Star Trek actrice Marina Sirtis67 ans, aurait également pris Twitter le 28 octobre pour annoncer sa sortie, par Nouvelles de la BNC. “Je suis désolé mais je ne peux pas faire partie de quoi que ce soit appartenant à #ELONMUSK et sa cabale de déplorables. Je vais rester quelques jours pour que nous puissions nous dire au revoir, mais après ça, je pars”, a écrit la starlette qui jouait Deanna Troi sur le compte supprimé depuis. Son publiciste a confirmé son départ au média lors de l’acquisition d’Elon.