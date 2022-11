Célébrités qui veulent que vous votiez et soutiennent des candidats avant les élections de mi-mandat

Avec des courses controversées à travers le pays, la communauté hollywoodienne s’exprime non seulement pour approuver des candidats spécifiques, mais aussi pour encourager les gens à remplir leur devoir civique et à voter.

Que leurs affiliations politiques soient apparentes, de nombreuses célébrités se tournent vers les médias sociaux pour renforcer les élections de mi-mandat qui sont une excellente occasion pour les gens de faire entendre leur voix.

Certaines stars sont allées jusqu’à soutenir un candidat ou un parti en particulier.

KID ROCK BLASTS OPRAH COMME UNE «FRAUDE» APRÈS QU’ELLE APPROUVE FETTERMAN SUR OZ DANS LA COURSE AU SÉNAT DE PENNSYLVANIE

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon a utilisé sa plateforme sur Instagram pour partager une publication de sa société de production, Hello Sunshine, qui a renforcé l’idée que “les droits des femmes sont des droits humains”. La déclaration se lit comme suit : « Nous ne cherchons pas à revenir en arrière. Afin d’avancer vers un avenir radieux, nous devons tous convenir que les droits des femmes sont des droits humains.

Elle a ajouté un autocollant “Your Vote Matters” à son histoire Instagram.

Marc Ruffalo

L’acteur de “The Hulk”, Mark Ruffalo, a partagé une abondance d’informations sur ses réseaux sociaux. Dans un post, l’acteur écrit en partie : “N’acceptez pas le battage médiatique républicain selon lequel ils ont ça dans le sac. Ne lâchez pas le gaz. Amenez vos parents, vos amis et votre famille aux urnes.”

L’acteur de 54 ans a publiquement soutenu plusieurs candidats démocrates, dont Kathy Hochul, alors qu’elle cherche à se faire réélire au bureau du gouverneur de New York.

Caitlyn et Kendall Jenner

Caitlyn Jenner et sa fille Kendall se sont toutes les deux adressées aux prochaines élections.

L’activiste au franc-parler de Caitlyn a fait connaître son allégeance au Parti républicain en tweetant “SAVE AMERICA AND VOTE #MAGA”, en référence aux candidats qui incarnent le slogan “Make America Great Again” qui a été créé à l’origine par l’ancien président Trump.

Le mannequin avait un agenda alternatif, partageant sur son histoire Instagram une infographie du compte VoteSaveAmerica. L’illustration montre “les mesures de vote que vous devriez connaître” en tant qu’électeur potentiel. Certains sujets énumérés incluent l’accès à l’avortement et aux armes à feu ainsi que le système de justice pénale.

Valérie Bertinelli

Capitalisant sur l’achat de Twitter par Elon Musk, Valérie Bertinelli a changé son nom d’affichage sur Twitter pour lire Elon Musk, bien que son nom d’utilisateur soit toujours @wolfiesmom. L’actrice a partagé plusieurs messages liés aux candidats démocrates, dont un dans lequel elle a tweeté “#VoteBluein2022”.

Scott Baio

Le compte Twitter de Scott Baio regorge de réponses aux tweets à caractère politique. Dans un retweet de son collègue acteur Rob Reiner, Baio lui reproche de “dire aux gens” comment voter ou pour qui voter “” au lieu de simplement permettre aux gens de voter pour le candidat qu’ils jugent approprié.

Ariana Grande

Ariana Grande a partagé une multitude de ressources principalement pour les Floridiens, d’où la chanteuse est originaire, sur son histoire Instagram. Sous un article de PeoplePowerFla qui discute d’une politique sur les soins d’affirmation de genre pour les jeunes trans, le lauréat d’un Grammy Award a lié un site Web permettant aux électeurs de s’inscrire pour voter.

Sara Foster

Dans une conversation “Ask Me Anything” sur Instagram, l’actrice et entrepreneure Sara Foster a partagé son soutien continu à Rick Caruso pour le maire de Los Angeles. Lorsqu’on lui a demandé si elle quitterait Los Angeles si l’adversaire de Caruso, Karen Bass, une actuelle représentante des États-Unis, gagnait la course, elle a répondu : “Je suis née et j’ai grandi ici et je suis certaine à 100 % que Karen Bass n’est absolument pas équipée pour gérer ce qui se passe. dans cette ville… Je sais que c’est une personne gentille, mais elle n’est pas prête pour ça.”

Les élections de mi-mandat ont lieu le 8 novembre.