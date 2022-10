Célébrités qui tuent leurs costumes d’Halloween

Ce n’est un secret pour personne que les célébrités adorent Halloween avec certains des noms les plus en vogue d’Hollywood qui servent constamment des meurtres effrayants et sexy année après année.

Les costumes deviennent de plus en plus créatifs alors que certaines stars font appel à des stylistes et à des créateurs pour orchestrer leurs tenues extravagantes, et à quelques jours des vacances, nous anticipons ce qui va arriver.

Beyoncé a tué le jeu des costumes au fil des ans…

et Heidi Klum détient la couronne en tant qu’ultime Halloween Scream Queen.

Alors que le mannequin est peut-être connu pour son style de vacances d’Halloween exagéré, nous avons dressé une liste de célébrités qui ESSAYENT au moins de lui donner du fil à retordre. Les looks de ces dames ne sont certainement pas des trucs, tous des friandises !

Découvrez quelques points forts ci-dessous.

Beyoncé (Lil Kim – 2017)

Dans un hommage à la légende du rap Lil Kim, Bey s’est habillée avec quelques-uns des looks emblématiques de Kim des années 90, y compris la vidéo Missy Elliott “I Can’t Stand The Rain” tandis que Jay Z s’est déguisé en Biggie Smalls.

Beyoncé – (Flo Jo – 2018)

La légendaire star de l’athlétisme jamaïcaine Florence Joyner a obtenu ses fleurs et un clin d’œil de la reine Bey en 2018. Beyoncé s’est déguisée en Flo Jo aux essais olympiques américains de 1988, où elle a établi le record du monde du sprint féminin de 100 mètres.

De plus, nous serions négligents de ne pas mentionner qu’en 2016, elle avait Jay Z habillé comme la poupée Ken pour sa Barbie tandis que Blue était un adorable Michael Jackson.

Ciara (Janet Jackson – 2020, Beyoncé 2019)

En 2020, Ciara a enrôlé son mari Russell Wilson pour un costume de couple épique. Le duo était habillé en Busta Rhymes et Janet Jackson du film “What’s It Gonna Be ?!” réalisé par Hype Williams. Clip musical.

Les costumes de 2020 sont venus après que les Wilson se soient déguisés en Jay et Bey en 2019 et ont même sorti un incroyable clip vidéo d’accompagnement.

La La Anthony (Silver Sable – 2020)

En 2020, La La s’est rendue à la discothèque Vandal de New York dans un body moulant en chrome et en argent à l’allure époustouflante ! L’actrice a fait la fête parmi Mack Wilds, Terrence J. et Carmelo Anthony qui se sont déguisés en Michael Myers.

Tout en parlant à ESSENCE à propos de son costume, elle a expliqué:

“Silver Sable a la réputation d’être un chef et un chasseur de criminels souvent embauchés par d’autres héros lorsqu’ils ne peuvent pas faire le travail eux-mêmes ! Elle est le chef de son propre groupe – la meute sauvage – et est une patronne totale et une femme globalement forte, alors naturellement, j’ai été inspirée.

La La Anthony (Maléfique – 2019)

Pour sa fête annuelle avec Lenny S, La La a tué Maléfique.

La La a utilisé des prothèses et un maquillage complexe pour obtenir ce look super sexy super méchant.

Kim Kardashian (Cher–2021)

Maintenant, nous savons tous que Kimberly Kardashian aime casser le filet et le faire pour le gramme. En 2021, elle était le Cher de Sonny de Jonathan Cheban dans un ensemble ab-baring.

La Scream Queen est déjà dans l’esprit d’Halloween puisqu’elle a récemment décoré l’entrée de sa maison avec des arbres squelettes effrayants.

Que pensez-vous que l’amateur de saison fantasmagorique portera cette année ?

Découvrez ci-dessous quelques looks exceptionnels de Kim K Halloween.

Majors de Tabria

Scream Queen incontestée, le mannequin Tabria Majors affiche constamment son baaawdy bodacious pour Halloween et retire des looks infâmes. La célèbre Ciara de Tabria avec “Cilloween” et King Bey avec une compilation épique “Beylloween”.

PERSONNE ne fait les vacances comme elle, jetez un œil !

Heidi Klum

Nous ne pouvions pas fermer la liste avant de vous montrer exactement pourquoi Heidi Klum détient la couronne Hollywood Halloween Scream Queen.

Heidi Klum est connue comme l’ultime Scream Queen depuis qu’elle a commencé à organiser sa célèbre fête d’Halloween il y a 22 ans. Le mannequin va toujours au-delà de ses attentes lorsqu’il s’agit de sa célébration d’Halloween et elle le prend TRÈS, très au sérieux.

De rester assis 8 heures dans une chaise de maquillage…

pour amener les autres à se joindre aux bouffonneries, Heidi a été la Scream Queen régnante pendant des décennies pour une raison. Jetons un coup d’œil à certains de ses looks les plus infâmes.

Laquelle de ces Scream Queens avait votre look d’Halloween préféré ?