Célébrités qui ont failli devenir avocates

« Mais quand j’ai enfilé un costume et une cravate, je suis devenu désespérément malheureux. »

Avant de réussir à Hollywood, de nombreuses stars ont des projets de carrière complètement différents. En fait, certaines célébrités admettent qu’au moment d’aller à l’université, l’industrie du divertissement n’était même pas dans leur esprit. Au lieu de cela, ils ont opté pour un domaine d’études un peu plus sûr et ont ensuite obtenu leur diplôme en droit. Des stars comme Gerard Butler et Gemma Chan ont été incroyablement près de devenir avocats pour le reste de leur vie – mais ont fini par être mordues par le virus du théâtre juste à temps !

Découvrez quelles célébrités pourraient vous poursuivre en justice…



Getty 7 célébrités qui ont passé du temps en famille d’accueil en grandissant

Voir l’histoire

1. Rebelle Wilson

Avant que Rebel Wilson ne réussisse à Hollywood, elle était étudiante à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, l’une des écoles les mieux classées d’Australie. Alors qu’elle avait initialement prévu de se consacrer uniquement au droit, elle a vécu une expérience qui a changé sa vie lors d’un voyage d’une année sabbatique en Afrique. Elle a fini par être aux prises avec un grave cas de paludisme et a halluciné en pensant qu’elle était une actrice à succès. De retour chez elle, elle a décidé de poursuivre des études en droit et en théâtre.

Dès sa deuxième année de faculté de droit, Rebel avait décroché un rôle récurrent à la télévision et équilibrait ses études et sa carrière d’actrice. À un moment donné, elle faisait la navette entre Sydney et Melbourne – et a fini par devoir programmer tous ses cours sur une seule journée pour pouvoir arriver à 4 heures du matin et repartir à 21h30.

« Les gens disaient : « Pourquoi fais-tu encore ça ? Vous êtes à la télé. Mais l’industrie de la télévision est très volatile et on ne sait pas ce qui va se passer. Et j’ai travaillé [really hard] au lycée pour obtenir le diplôme. Je ne pouvais pas gaspiller ça, » dit-elle tandis recevoir un prix des anciens de l’UNSW. « Mais je n’ai jamais rien raté. J’en suis fier.

Lorsqu’elle a obtenu son diplôme, elle a obtenu un baccalauréat en études de théâtre et de performance ainsi qu’un baccalauréat en droit. Même si elle n’a jamais travaillé dans un cabinet d’avocats, elle a pu négocier certains de ses propres contrats.

2. Gemma Chan

Adolescente, Gemma Chan dit que ses parents s’attendaient à ce qu’elle aille à l’université et poursuive un domaine d’études qui lui permettrait d’obtenir un « vrai travail ». Avec le recul, Gemma a partagé qu’elle était heureusement intéressée par le droit et qu’elle s’est donc inscrite à l’Université d’Oxford. Même si elle a fini par comprendre au cours de sa première année qu’elle ne voulait pas devenir avocate à temps plein, elle a néanmoins obtenu son diplôme.

« Mes parents avaient l’habitude de, vous savez, les vrais métiers sont : médecin, avocat, comptable. Mais heureusement, le droit m’intéressait et, euh, je me suis dit : « Pourquoi pas ? » Vous savez, les gens ont besoin d’avocats. Et puis j’y suis allé et j’ai obtenu mon diplôme. Et j’ai apprécié le défi académique », a déclaré Gemma. Séduire.

Elle a poursuivi : « Il y avait certains domaines du droit qui m’intéressaient plus que d’autres. J’ai rapidement réalisé que le monde du droit des sociétés, où j’avais un emploi, ne m’intéressait pas beaucoup. Mais vous savez, ça m’intéresse toujours beaucoup. Je m’intéresse toujours au droit des droits de l’homme, au droit international public. C’est un domaine vraiment difficile.

Après avoir obtenu son diplôme, Gemma avait même un emploi dans un cabinet d’avocats, mais a fini par le refuser pour aller à l’école d’art dramatique. Même si elle n’est pas devenue avocate, elle dit elle est maintenant capable de consulter ses propres contrats – et le fait de devoir mémoriser autant de cas à la faculté de droit l’a aidée à apprendre à mémoriser rapidement des scripts.



Getty 13 Célébrités qui ont changé de nom plus d’une fois

Voir l’histoire

3. Gérard Butler

Gerard Butler a eu toute une carrière d’avocat avant de décider de poursuivre ses ambitions d’acteur. Après le lycée, il a poursuivi ses études à l’Université de Glasgow, où il a été président de la Law Society.

« J’ai toujours eu la chance du diable, même à la faculté de droit. Je me suis en quelque sorte frayé un chemin jusqu’au poste de président du Barreau. Je ne suis pas le plus académique des gars. Compte tenu de la quantité de travail que j’ai fourni, c’est incroyable que j’aie réussi mes études de droit. Et avec un baccalauréat spécialisé », a déclaré Gérard Écuyer.

En 1992, il a obtenu son diplôme avec distinction et a pris un an pour voyager à travers l’Amérique. Il s’est certes laissé « un peu fou », réalisant qu’il y avait une vie de « voyage, de folie, d’aventure ». [and] faire la fête »là-bas. De retour chez lui, il a continué à faire la fête, mais a réussi à obtenir un stage dans un grand cabinet d’avocats à Édimbourg.

« Mais quand j’ai enfilé un costume et une cravate, je suis devenu désespérément malheureux », a-t-il expliqué. « Il y avait autre chose au travail, quelque chose sur lequel je n’avais aucun contrôle. Si je n’avais pas foutu ce boulot… Je serais peut-être un avocat très médiocre dans une petite ville au milieu de l’Écosse.

Gérard a travaillé dans l’entreprise pendant deux ans, mais quelques semaines seulement avant la fin de son stage, il a été licencié. Bien qu’il se dise « humilié », il en a profité pour poursuivre ses rêves d’acteur.

4. Andrea Bocelli

Andrea Bocelli se produit sur scène depuis qu’il est enfant, mais adolescent, il a décidé de s’inscrire à l’Université de Pise pour étudier le droit. Il a dit Personnes qu’il a fait le choix de poursuivre autre chose que la musique parce qu’il croyait que « dans la vie, nous devrions avoir des alternatives concrètes ». Mais pendant ses études, il a continué à perfectionner son amour de la musique en se produisant dans des piano-bars, ce qui lui a également permis de gagner un peu d’argent pendant ses études.

Après avoir obtenu son diplôme, Andrea a travaillé dans un cabinet d’avocats jusqu’à ce qu’il obtienne sa grande chance dans l’industrie du divertissement. Finalement, il a abandonné sa carrière d’avocat.

« J’ai étudié le droit et j’étais prêt à devenir avocat dans mon pays. Il est probablement préférable pour de nombreux clients que je change d’orientation ! Mais j’étais heureux d’étudier [law] et j’étais un bon élève, j’ai fini mes études. Et tout ce que vous apprenez est utile dans la vie », a déclaré Andrea. La dépêche Columbus.



Getty 11 célébrités qui refusent de gâter leurs enfants

Voir l’histoire

5. Jerry Springer

Avant que feu Jerry Springer ne se lance dans une carrière de personnalité de la télévision, il travaillait dans les domaines de la politique et du droit. En 1965, il a obtenu un diplôme en sciences politiques de l’Université de Tulane et a ensuite obtenu son diplôme en droit de l’Université Northwestern plusieurs années plus tard. Alors qu’il a passé quelque temps à travailler comme conseiller de campagne politique auprès de Robert F. Kennedy, il a ensuite mis à profit son diplôme en droit tout en travaillant dans un cabinet d’avocats de Cincinnati. En 1978, il devient associé chez Grinker, Sudman & Springer.

Après des années de pratique du droit, Jerry a poursuivi ses ambitions politiques. Il a siégé au conseil municipal de Cincinnati, puis a été élu maire de la ville en 1977. Finalement, il a commencé sa carrière dans la radiodiffusion, devenant présentateur de nouvelles puis commentateur politique. En 1991, il lance sa propre émission de télévision éponyme, qui durera près de 30 ans.

Avant son décès, Jerry a retrouvé ses racines d’avocat en animant l’émission Juge Jerry.

« NBC me parlait depuis des années de faire autre chose, et ils pensaient que l’émission de juges était une solution naturelle parce que j’ai commencé comme avocat et c’est un public de jour – le même public avec moi dans un rôle différent, mais un rôle que je crois que les gens peuvent accepter », a-t-il déclaré Page six. «J’adore faire [Judge Jerry] parce que c’est le premier travail d’adulte que j’occupe depuis 30 ans. Je dois faire des recherches et je dois me souvenir de ce que j’ai appris à la faculté de droit et dans la pratique du droit. Je fais vraiment mes devoirs.

6. John Cleese

Avant les jours de Monty PythonJohn Cleese a fréquenté le Downing College de Cambridge avec l’intention de devenir avocat. Pendant ses études de droit, il rejoint les Cambridge Footlights, une troupe de sketchs étudiants. Malgré son intérêt pour la comédie, il a poursuivi ses études et a finalement obtenu un diplôme en droit, bien qu’il ait rapidement décidé de devenir scénariste et comédien au lieu de poursuivre des études en droit.

John a ensuite fait le tour du monde et est apparu à Broadway. Il a écrit pour d’autres programmes et troupes de comédie, avant de fonder Monty Python avec ses partenaires d’écriture.

« En fait, j’ai obtenu un diplôme en droit et j’avais un logement dans une banlieue très chic de la ville de Londres. Je pense que j’aurais été assez bon en droit, mais je pense que je l’aurais finalement trouvé très vide », a déclaré John. Yahoo en 2013.



Getty 10 Célébrités qui sortent ensemble ou sont mariées à des joueurs de la NFL

Voir l’histoire

7. Julio Iglesias

Avant de devenir un chanteur connu dans le monde entier, Julio Iglesias était étudiant en droit à l’Université CEU San Pablo de Madrid. Également footballeur talentueux, ses rêves sportifs ont été mis de côté à la suite d’un tragique accident de voiture. Il a passé des années à se rétablir et, chemin faisant, il a découvert son amour de la musique grâce à une infirmière qui lui a donné une guitare. Bien qu’il soit brièvement retourné à l’école, passant trois mois à l’Université de Cambridge, il a finalement abandonné ses études pour poursuivre sa carrière de chanteur. À ce moment-là, il avait réussi tous les examens de droit sauf un.

Julio a connu une carrière incroyablement réussie, mais à travers tout cela, son père a toujours remis en question sa décision de ne pas terminer ses études. Finalement, en 2001, Julio est retourné à l’université pour terminer ses études.

« Je l’ai fait pour mon père », a-t-il déclaré Le Gardien cette année-là. « Il y a quatre ou cinq ans, il a commencé à me demander si je n’avais pas honte de ne jamais avoir fini. »

Il a ensuite obtenu son diplôme à l’Université Complutense de Madrid, mais a décidé de ne pas exercer le métier d’avocat. Au lieu de cela, il se concentre sur la rédaction de la plupart de ses contrats internationaux.