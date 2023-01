Célébrités qui accueilleront les graines en 2023

Après une année 2022 très mouvementée, nous sommes ravis de voir quelles surprises de célébrités la nouvelle année réserve et certaines de ces surprises pourraient être dans le département bébé.

Nous avons déjà prédit quelles célébrités vont se connecter, rompre et même se remettre ensemble, et maintenant nous couvrons nos paris sur les célébrités qui accueilleront des enfants dans les 365 prochains jours. Voir nos prédictions de bébés de célébrités 2023 ci-dessous.

Nick Canon

Commençons par l’évidence; Nick Canon.

Le 12e et plus jeune enfant de Nick Cannon, Halo Marie Cannon, est né le 14 décembre 2022 du mannequin Alyssa Scott.

Scott a marqué l’occasion en partageant une vidéo émouvante qui reflète l’accueil de leur fille un an seulement après la mort de leur premier fils, Zen, décédé à l’âge de 5 mois après une bataille contre le cancer du cerveau.

Nick est officiellement à une douzaine d’enfants. Il partage ses fils Rise Messiah, 10 semaines, et Golden Sagon, 5 ans, ainsi que sa fille Powerful Queen, 23 mois, avec le mannequin Brittany Bell.

Il est également papa d’une fille Beautiful Zeppelin, 6 semaines, et des jumeaux Zion et Zillion, 18 mois, avec Abby De La Rosa…

ainsi que les jumeaux de 11 ans Monroe et Moroccan avec son ex-femme Mariah Carey.

Les Wild ‘n Out le créateur partage également son fils Legendary Love, 5 mois, avec le mannequin Bre Tiesi et sa fille Onyx Ice Cole, 3 mois, avec l’ancien Le prix est juste modèle LaNisha Cole.

Nick a précédemment déclaré qu’il ne savait pas s’il avait fini d’engendrer des enfants et a seulement dit Panneau d’affichage;

« Je ne sais pas, mec. Je n’ai aucune idée. Je pense que je suis bon pour le moment, cependant.

Dans cet esprit, en 2024, nous prévoyons une autre annonce de bébé pour Nick Cannon. L’enfant pourrait provenir de l’une des mères de son bébé actuel ou être avec une nouvelle femme.

Candice Dillard et Chris Bassett

Nos doigts sont croisés pour Candiace Dillard qui a été ouverte sur son souhait de se lancer dans un voyage de maternité et a révélé qu’elle avait congelé ses œufs et qu’elle avait “des œufs au congélateur”.

Les RHOP l’acteur a été présenté dans l’émission Bravo cette saison pour discuter de son processus de FIV et a raconté Le plat du jour qu’elle veut avoir un garçon et une fille.

“Je vais en essayer un et voir comment je l’aime et ensuite nous essaierons d’en avoir plus!” dit Candiace en plaisantant. “Mais non, sérieusement, j’aimerais en avoir deux. J’aimerais un garçon et une fille, et cela complètera notre famille, donc ça fait beaucoup d’enfants.

Elle a également qualifié la FIV de “très intense” et a ajouté sur Twitter que le stress du tournage aux côtés d’un conflit avec un certain membre de la distribution rendu les choses particulièrement difficiles lorsqu’elle subissait la récupération des ovules.

Candiace est la belle-mère des trois enfants de son mari Chris, dont deux ont été présentés dans l’émission.

Meilleurs vœux à Candice pour avoir la famille dont elle a toujours rêvé cette année.

Porsha Williams et Simon Guobadia

Porsha et Simon Guobadia se sont mariés le week-end de Thanksgiving de 2022 lors d’une cérémonie extravagante à Atlanta – et nous (et plusieurs fans de Porsha) pensons qu’il pourrait y avoir une bénédiction pour bébé cette année. Les noces du couple ont eu lieu à Atlanta Peachtree Methodist tandis que la somptueuse réception était organisée à St. Regis et comportait un magnifique gâteau à 10 étages.

Maintenant que l’excitation des jeunes mariés et la phase de lune de miel se terminent, nous nous attendons à voir un prince ou une princesse nigérian ajouté à la famille avant 2024 !

Selon vous, quelles autres célébrités partageront une grande annonce de bébé cette année?