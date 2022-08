Célébrités portant des tenues de « grand-mère côtière » : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​été obsédés par le look “grand-mère côtière” tout l’été. De nombreuses célébrités ont sciemment et inconsciemment participé à la tendance de la mode mignonne sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup attribuent le look original à de Diane Keaton personnage Erica Barry dans la comédie romantique de 2003 Quelque chose doit donner. Le look consiste généralement à porter des vêtements de plage légers et aérés associés à un chapeau de plage ou à un cardigan. Vous trouverez ci-dessous un tour d’horizon de quelques-unes des célébrités arborant leur vision la plus mignonne de l’esthétique de la «grand-mère côtière».

Selena Gomez

Selena Gomez, 30 ans, a partagé une belle photo sur Instagram montrant son meilleur look de “grand-mère côtière” le 20 avril. Elle a sous-titré la jolie photo, “je pensais que c’était mignon”. Sur l’image, elle portait un cardigan en tricot de couleur beige et montrait une épaule d’ours. Selena a également accessoirisé le look avec de superbes créoles en or surdimensionnées. Avec la lumière orange du coucher de soleil rayonnant glorieusement sur Selena, nous pouvons certainement dire qu’elle a réussi ce look sans effort!

Taylor Swift

Taylor Swift, 32 ans, a également cloué le look «grand-mère côtière» avec une simple chemise boutonnée blanche et un maquillage simple. Elle a partagé un selfie sur Instagram le 12 novembre 2019, clairement en avance sur la tendance de quelques années. Taylor a sous-titré le message: “Selon mon décalage horaire, il est de cent heures Celsius.” Août se sent comme le sel, l’air et les vibrations de «grand-mère côtière» pour le reste de cet été avec ce look mignon.

Anne Hathaway

Anne Hathaway39 ans, a sauté sur la tendance “grand-mère côtière” en avril, avec un look presque identique à celui d’Erica Barry de Quelque chose doit donner. Anne a légendé le message, “Je suis prêt pour #coastalgrandmother chic depuis avant la naissance de TikTok. Que ce moment ne finisse jamais. Sur l’adorable photo, Anne portait une chemise boutonnée blanche avec un pantalon taille haute en lin blanc. Elle a également accessoirisé le look avec un joli chapeau de plage en paille et des lunettes de soleil noires.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey, 68 ans, portait également le look de « grand-mère côtière » bien avant que la tendance ne devienne officiellement virale ce printemps et cet été. En janvier, elle a partagé une belle photo sur son Instagram où elle était tout sourire. Oprah a légendé le message: “Merci à tous pour un anniversaire rempli d’amour ce week-end. Et merci au chef @zairah pour un délicieux gâteau imbibé d’ananas à la noix de coco. Dans le doux instantané, elle portait un chapeau de plage en paille ensoleillé avec des embellissements jaune vif. Oprah a également gardé le look confortable en portant un sweat-shirt vert clair avec un pantalon de survêtement assorti.

Jane Fonda

Jane Fonda84 ans, aurait peut-être aussi eu un rôle à jouer dans la tendance virale avec son personnage Grace Hanson de Grâce et Frankie sur Netflix. Dans l’émission, Grace porte quotidiennement le look de “grand-mère côtière” dans sa maison luxuriante en bord de mer. Jane est apparue sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon le 3 août, dans un sketch hilarant sur la tendance “grand-mère côtière”. Dans le sketch, Jimmy a chanté en convoitant le look emblématique de “grand-mère côtière” que Jane berce tout au long de la vidéo. La maquilleuse de Jane a partagé le look sur sa page de médias sociaux, qui montrait Jane portant un cardigan drapé sur ses épaules et un pantalon en lin blanc classique.

Mindy Kaling

Mindy Kaling, 43 ans, a peut-être participé au look “grand-mère côtière” sans le savoir, mais néanmoins, elle avait l’air si chic ! Elle a partagé un instantané en bord de mer le 12 février, avec la légende : « Plutôt bien pour une fille qui tousse depuis trois jours. Mindy portait un jean capri bleu classique avec un bouton rayé bleu. Et bien sûr, le look ne serait pas complet sans l’emblématique chapeau de plage en paille, qu’elle portait sans effort !

Kerry Washington

Kerry Washington, 45 ans, a sonné au printemps dernier avec une magnifique robe à fleurs qui correspondait parfaitement à l’ambiance “grand-mère côtière” avant son apogée. Elle a légendé le post d’avril 2021, “Florals? Pour le printemps. révolutionnaire. La robe était pleine de roses jaune vif, et Kerry a créé l’ambiance avec plus de roses en arrière-plan de sa photo. En plus de la robe, elle a ajouté un bandeau à fleurs pour compléter son look époustouflant.