Célébrités les plus mal habillées de la semaine : Priyanka Chopra, Janhvi Kapoor et d’autres divas qui n’ont pas eu les meilleurs passages dans la mode

Tous les jours ne sont pas les meilleurs. Même le monde de la mode. Les divas de Bollywood essaient d’être à la mode tout le temps, mais il y a des jours où elles ne le sont pas. Voici des actrices qui n’ont pas réussi à impressionner avec leurs choix de mode au cours de la semaine dernière. La liste comprend certains des plus grands noms comme Priyanka Chopra, Janhvi Kapoor, Sonakshi Sinha et plus. Ces divas n’ont pas eu la meilleure semaine de la mode. Regarde.

Priyanka Chopra

La sensation mondiale Priyanka Chopra ne s’est envolée pour l’Inde que pour quelques jours et elle avait un emploi du temps chargé. Elle a assisté à des événements et plus encore et portait également les meilleurs vêtements. Mais alors qu’elle revenait aux États-Unis, sa tenue d’aéroport était un peu décevante. Elle portait une chemise blanche ample avec un pantalon évasé noir qui ne lui allait pas bien.

Janhvi Kapoor

L’actrice a eu une semaine chargée car elle était sur ses orteils pour promouvoir Mili. Elle est même apparue sur Bigg Boss 16 pour faire de même. Elle portait une robe bleue avec une fente haute. Mais l’ajout de grosses épingles à nourrice sur sa robe était juste bof.

Aishwarya Rai Bachchan

La reine de beauté a été aperçue à l’aéroport avec sa fille Aaradhya Bachchan et son mari Abhishek Bachchan. Elle portait une tunique ample à rayures noires et blanches avec un pantalon noir. Elle a associé sa tenue à des coups de pied dorés. Elle peut certainement faire beaucoup mieux.

Sonakshi Sinha

Lors d’un événement, Sonakshi Sinha s’est présenté portant un long caftan à fleurs beige et vert avec un pantalon. La tenue avait des embellissements sur l’ourlet. La tenue ne rendait pas justice à sa beauté.

Shanaya Kapoor

La diva a fêté son anniversaire la semaine dernière. Elle l’a passé avec sa meilleure amie Ananya Panday. Shanaya s’est habillée d’une combinaison marron. C’était juste trop basique pour une fille dont c’était l’anniversaire. Ananya Panday n’était pas non plus très impressionnante.