Célébrités les moins bien habillées d’Halloween 2024

Toutes les célébrités ne font pas tout pour Halloween comme Heidi Klum et Kim Kardashian … beaucoup d’entre eux l’envoient par courrier, et nous avons les photos pour le prouver !!!

Patti Harrison est allé comme Michael Jackson et son petit fils Couverture … Emma Roberts enfilé une perruque rose et une veste à paillettes… et Hailey Bieber est sorti avec à peine plus qu’un sac banane et une perruque rouge.

Diplômé on aurait dit qu’il faisait encore moins d’efforts… et son costume d’Halloween fait que beaucoup de gens demandent au redoutable : « Et qu’est-ce que tu es censé être ? » Franchement, nous n’en avons pas la moindre idée.

Au moins Hailey a l’excuse de récemment donner naissance … et en plus elle a fait une collaboration « The Simple Life » avec Kendall Jenner plus tôt.

Anne Hathaway a essayé de faire preuve de créativité avec son costume « Boo York City »… une pièce d’Halloween sur la Statue de la Liberté. Un « A » pour l’effort, pensons-nous.