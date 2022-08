Célébrités les moins bien habillées de la semaine : Rashami Desai, Ayesha Singh, Urvashi Rautela flop royalement sur les palmarès de la mode

Avec un certain nombre d’événements organisés dans la ville, il y avait pas mal de gens qui ont échoué dans les palmarès de la mode. Les looks soignés de Rashami Desai, Ayesha Singh, Urvashi Rautela n’ont pas du tout impressionné. Voici un point bas…

Rashami Desaï

La couleur sarcelle avait l’air fabuleuse sur Rashami Desai. Mais la robe avait définitivement l’air d’une taille ou deux plus petite et c’était évident. Rashami Desai n’avait pas l’air du tout à l’aise dans la tenue. Le maquillage lourd n’a pas aidé les choses non plus. C’est l’un des looks les plus collants de mémoire récente.

Elli Avram

Les séparations assorties sont un style préféré de toutes les célébrités. Elli Avrram est sortie dans cette jupe verte et violette avec un tout petit chemisier. Alors que le haut en lui-même avait l’air chic, nous aurions aimé qu’elle l’associe à une paire de jeans elle-même.

Urvashi Rautela

Urvashi Rautela est à peine submergée par toutes les robes bling et volumineuses et le style OTT auxquels elle est souvent soumise. Mais ce haut et cette jupe noirs semblaient plutôt décevants. Il n’y a rien de louable dans le look.

Malaïka Arora

La dame a été vue à l’aéroport dans un crop top, une casquette et un jogging. Elle a gardé le look super décontracté avec des baskets. En une semaine, où nous avons vu des looks formidables de Malaika Arora, c’était le plus décevant.

Aïcha Singh

L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a fait une séance photo qui est une surprise pour tous. Bien qu’elle soit sortie des sentiers battus, on ne peut pas dire que c’est un look flatteur dans le vrai sens du terme.

Ce sont les célébrités qui se sont mal effondrées sur les palmarès de la mode.