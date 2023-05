Célébrités les moins bien habillées de la semaine : Nora Fatehi, Urvashi Rautela, Palak Tiwari flop royalement sur les palmarès de la mode

C’est le moment de la semaine où nous vous présentons les désastres de la mode d’antan. Avec Cannes, IIFA 2023 et d’autres événements, la police du style a connu une période plutôt chargée. Voici un aperçu des célébrités dont les déclarations de mode nous ont fait souhaiter qu’elles-mêmes ou leurs stylistes aient fait plus d’efforts.

Nora Fathi

Nora Fatehi, qui était l’une des vedettes de l’IIFA 2023, a échoué en matière de mode. Elle portait une robe en spandex rouge le premier jour, ce qui était bien. Le jour principal, elle a enfilé une robe orange et bleue qui nous a rappelé certains dessins de l’espace. Une sacrée affaire de bof !

Urvashi Rautela

Urvashi Rautela a prolongé son amour pour les plumes de Cannes à l’IIFA 2023. La robe ivoire avait une cape au plumage brun. Cela s’est produit quelques jours seulement après l’apparition de la robe de plumes vertes de Zaid Nakad. Avec une silhouette et un visage comme le sien, on se demande ce qui va si mal. Nous aimerions la voir dans un look minimaliste élégant ensuite.

Chahatt Khanna

Chahatt Khanna portait cette robe fourreau noire qui semblait composée de ceintures et de harnais. Les internautes ont déclaré qu’après avoir enfilé cela, elle devrait être la dernière personne à critiquer Urfi Javed. La tenue n’a rien fait pour elle. L’autre robe gris anthracite scintillante lui allait bien à l’IIFA 2023.

Kajol

Dernièrement, nous voyons un certain nombre d’actrices dans le Besharam Rang, qui est des teintes d’orange. Kajol est sorti dans la ville portant ce qui ressemblait à un pyjama vibrant. Ce matériau a l’air tout simplement collant.

Palak Tiwari

Palak Tiwari a été vu lors d’un événement dans une robe noire et orange. Que vous rappelle la robe ? Le drap de lit, le tissu du rideau et le papillon noir et orange nous viennent instantanément à l’esprit. Le combo de couleurs est toujours passable mais ce matériau ressemble à une housse de canapé.

Divyanka Tripathi Dahiya

La diva de la télévision a le sourire, l’équilibre et la silhouette pour porter n’importe quelle tenue décente sur n’importe quelle scène. La tenue a une belle couleur estivale, mais cette silhouette victorienne est tellement décevante. Les finitions étaient bonnes mais la tenue était meh.

Les deux fonctions nous ont donné beaucoup de latitude pour parcourir différentes tenues. Il est indéniable que sur le plan vestimentaire, cet IIFA 2023 a été une énorme déception.