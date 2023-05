Célébrités les moins bien habillées de la semaine : Mrunal Thakur, Shilpa Shetty et bien d’autres — Fashion faux pas que les divas de Bollywood auraient pu éviter

Bollywood et la mode vont de pair. Les divas de Bollywood sont connues pour être à la mode. Nombreux sont ceux qui se tournent vers les superbes actrices pour obtenir des conseils de mode. Mais il y a eu des moments où les actrices ont tout faux. Étant lundi, voici un bref récapitulatif des célébrités les plus mal habillées de la semaine. Cette fois, des stars comme Mrunal Thakur, Shilpa Shetty, Urfi Javed, Huma Qureshi et d’autres sont sur la liste. Découvrez leurs photos ci-dessous :

Mrunal Thakur

La première sur la liste est l’actrice de Jersey Mrunal Thakur. La diva a fait ses débuts à Cannes 2023 et elle a réussi certains des meilleurs looks de la Côte d’Azur. Cependant, l’un de ses looks n’était pas à la hauteur du reste de ses looks. Elle s’est habillée d’une création d’Anamika Khanna qui avait une capuche. Cela ne rendait pas beaucoup justice à sa beauté et la tenue semblait un peu décalée.

Shilpa Shetty

La reine du yoga a toujours fait les meilleurs choix de mode, mais lors d’un événement récent, Shilpa Shetty n’a pas laissé la même impression. Elle s’est vêtue d’une robe bleue et blanche qui obtient un grand coup de pouce.

Huma Qureshi

L’actrice n’a pas peur d’expérimenter en matière de mode. Elle a réussi des saris ainsi que des tailleurs pantalons avec beaucoup de panache. Alors que la robe noire est un choix sûr pour beaucoup, cette fois, Huma Qureshi s’est trompé. Lors d’un événement, Huma Qureshi s’est présentée vêtue d’une tenue noire découpée qui n’a pas obtenu de points de brownie pour elle.

Mira Rajput Kapoor

La femme de Shahid Kapoor, Mira Rajput Kapoor, est une pionnière. Elle a prouvé qu’elle avait un grand sens de la mode en se glissant dans certaines des créations les plus exquises. Mais sa récente tenue en noir et blanc n’a pas réussi à mettre en valeur sa beauté. Bien qu’il n’y ait rien de mal avec la tenue, ce n’est pas le meilleur de Mira Rajput Kapoor.

Urfi Javé

Eh bien, Urfi Javed a réussi à laisser une marque en sortant de sa façon de s’exprimer à travers la mode. Elle a également reçu de grandes distinctions malgré tous les trolls. Elle mérite toute l’appréciation, mais sa récente robe noire découpée a laissé tous déçus.

Eh bien, c’est LA FIN ! Restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus de mises à jour du monde du showbiz.