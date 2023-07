Célébrités les moins bien habillées de la semaine : Kiara Advani à Jannat Zubair – Divas qui n’ont pas réussi à impressionner avec leurs choix vestimentaires

La mode est très importante pour les divas de Bollywood. La police de la mode garde toujours un œil sur qui porte quoi, quand, où et comment ! Et bien, ce sont des moments où les divas sont sur le radar pour avoir commis un fashion faux pas. Cette semaine a été haute en mode car de nombreux événements ont eu lieu. De nombreuses projections à des succès, les célébrités ont fait de leur mieux pour être à leur meilleur tout le temps. Mais voici les divas de Bollywood et de la télévision qui n’ont pas réussi à impressionner avec leurs choix vestimentaires.

Kiara Advani

L’actrice était sur ses orteils pour promouvoir son film SatyaPrem Ki Katha avec Kartik Aaryan. Elle a concocté de très beaux looks pour les événements. Mais l’un d’eux ne semblait pas être à égalité avec les autres. Elle s’est glissée dans un body et une jupe courte blanche de chez Jacquemus. C’était un look amusant mais d’une manière ou d’une autre, cela ne rendait pas justice à la beauté de Kiara. Elle aurait pu ajouter un peu de jazz ou simplement éviter le look.

Jannat Zubair

Jannat Zubair est l’une des stars les plus télévisées. Elle est une star des médias sociaux qui bénéficie d’un énorme nombre de fans. Elle est aussi une icône de la mode. Mais lors d’un événement récent, elle portait quelque chose qui n’attirait pas l’attention. L’actrice portait une robe orange à une épaule avec des plumes dessus. Les cheveux coiffés en chignon lisse et le maquillage épais, ce n’était pas le meilleur look de Jannat.

Shilpa Shetty

L’actrice tourne actuellement pour India’s Got Talent. Elle fait partie des juges de l’émission. Elle était maquillée à l’extérieur du studio, mais sa tenue jaune vif était tellement décevante. Elle a essayé de donner à toutes les vibrations de la princesse mais a lamentablement échoué. De plus, elle l’a associé à des escarpins roses qui reçoivent un gros pouce vers le bas !

Vidya Balan

L’actrice s’est occupée cette semaine de la promotion de Neeyat. Récemment, elle a été vêtue d’une robe imprimée par Anannasa. La robe ne rendait pas justice à son élégance. Trop d’impressions plus la ceinture et la longueur du spectacle – n’avaient tout simplement pas l’air bien.

Léon ensoleillé

Sunny Leone est l’une des plus jolies divas de la ville. Quoi qu’elle porte, elle est tout simplement magnifique. Mais bon, pas cette fois ! Lors d’un événement récent, elle s’est glissée dans une longue robe noire. La conception de la robe est ainsi faite et dépoussiérée. Et en plus, qu’y a-t-il avec le chignon relevé ?

Êtes-vous d’accord avec la liste? Pour en savoir plus, restez à l’écoute de BollywoodLife.