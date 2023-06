Célébrités les moins bien habillées de la semaine : Karisma Kapoor, Ankita Lokhande et Jacqueline Fernandez ne réussissent pas à faire le plein

C’est ce moment de la semaine où nous revenons en arrière sur ce que nos célébrités ont porté tout au long de la semaine. Voici un aperçu de certains des ratés des charts de mode. Voici un point bas…

Karisma Kapoor

Karisma Kapoor était l’invitée spéciale d’un événement pour enfants. Elle est apparue dans une robe rose vif. Maintenant, Karisma a récupéré de nombreuses tenues moyennes. L’actrice a gardé les baskets et la robe très minimalistes, mais cela n’a pas fonctionné. D’une manière ou d’une autre, toute la silhouette n’est pas apparue aussi nette.

Ankita Lokhande

Ankita Lokhande a choisi ce look goth pour la soirée d’ouverture du restaurant Badmaash de Mouni Roy à Andheri. L’actrice portait une mini robe noire avec ses cheveux coiffés en rangées de maïs. Entre la robe, les cheveux et le style, ça avait l’air un peu exagéré.

Sherlyn Chopra

La compétition pour saisir les globes oculaires est intense entre Urfi Javed, Sakshi Chopra et Sherlyn Chopra on le sent. Sheryln a été vue à Mumbai dans cette robe découpée. Cela laissait peu de place à l’imagination. Que pouvons-nous dire d’autre ?

Tamannaah

Que pensez-vous de ce look décontracté de Tamannaah. Nous avons adoré les lunettes, le pantalon et le t-shirt en tant que pièces individuelles. Mais tous ensemble on dirait que l’on essaie trop fort.

Sara Ali Khan

Sara Ali Khan portait cette sharara blanche pour la projection Indore de Zara Hat Ke Zara Bach Ke. C’était l’un des looks les plus décevants. La tenue n’avait pas l’air de lui aller bien du tout.

Jacqueline Fernandez

Jacqueline Fernandez portait cette paire de pièces séparées pour un événement à Abu Dhabi. Le haut et la jupe lui allaient bien. Mais la couleur la faisait paraître délavée. Nous aimerions qu’elle ait de la couleur quelque part.