Célébrités les moins bien habillées de la semaine : Kareena Kapoor Khan, Amrita Arora et d’autres divas qui auraient sûrement pu faire de meilleurs choix

Tous les jours ne sont pas bons. Surtout quand il s’agit de mode. Avoir un sens de la mode impeccable est une chose mais être toujours impeccablement habillé en est une autre. Il y a des moments où l’on manque tout simplement la cible. On s’attend à ce que les célébrités de Bollywood soient parfaitement habillées tout le temps. Ce sont des créateurs de tendances et ils sont suivis par des millions de personnes. Mais comme dit, tous les jours ne sont pas à la mode. Voici quelques-unes des divas qui ont manqué de laisser une marque avec leurs choix vestimentaires cette semaine.

Kareena Kapoor Khan

La première liste est Kareena Kapoor Khan. Eh bien, quand il s’agit de Bebo, c’est la reine de la confiance. Tout ce qu’elle porte, elle le porte avec le plus grand panache. Les caftans sont ses préférés mais cette fois, elle n’a pas réussi à impressionner avec son choix. L’actrice a été papotée dans la ville vêtue d’un ensemble de caftan imprimé Aseem Kapoor. Alors que le Kaftan allait bien mais le sharara a juste enlevé le charme.

Amrita Arora

La meilleure amie de Kareena Kapoor Khan, Amrita Arora, n’a pas non plus réussi à impressionner la police de la mode cette semaine. L’actrice a été choyée dans la ville alors qu’elle sortait pour un dîner avec son mari. Elle portait une robe rouge vif avec un décolleté plongeant. La robe avait simplement l’air bof.

marguerite shah

L’actrice est belle et élégante. Elle sait bien s’habiller. Mais lors d’une récente cérémonie de remise de prix, elle portait une robe à une épaule en bleu-vert. Je peux juste dire que ce n’était pas sa meilleure sortie à la mode.

Sumbul Toukir Khan

La star de Bigg Boss 16 a participé à de nombreux événements. Lors d’un événement de lancement de livre, elle s’est présentée vêtue d’un pantalon rose, d’une chemise noire à manches longues et d’une veste rose. Elle a essayé d’avoir un look ringard avec des cours, mais cela n’a pas rendu justice à sa beauté.

Yami Gautam

Qui n’aime pas Yami Gautam ? Elle est parmi les plus jolies divas de Bollywood avec de fabuleuses côtelettes d’acteur. L’actrice a été maquillée à l’aéroport vêtue d’un costume de salwar. Eh bien, trop de fleurs n’est pas non plus un bon choix, n’est-ce pas ? La kurta était bien mais la dupatta florale était un peu trop.