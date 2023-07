Célébrités les moins bien habillées de la semaine : Janhvi Kapoor, Malaika Arora et Vidya Balan n’ont pas réussi à impressionner dans les charts vestimentaires

C’est ce moment de la semaine où nous faisons un tour d’horizon des célébrités qui n’ont pas réussi à nous impressionner dans le département de la mode. Voici un point bas…

Sanya Malhotra

L’actrice portait cet ensemble blanc et noir pour une remise de prix. Sanya Malhotra portait une chemise bouffante blanche avec un pantalon noir parsemé de perles. Mais la tenue n’était pas attrayante en premier lieu. Avec les cheveux attachés dans ce chignon, elle avait l’air plutôt austère.

Janhvi Kapoor

Pour le lancement de la bande-annonce de Bawaal à Dubaï, Janhvi Kapoor a choisi un sari vert avec un chemisier bleu à dos nu. Le sari a une fine doublure argentée comme bordure. Comparé à son apparence de sari, c’était plutôt piéton.

Urvashi Rautela

L’actrice Urvashi Rautela était également l’une des célébrités indiennes à la Fashion Week de Paris. On ne sait que penser de cette robe bleu profond et or à la casquette. C’était carrément ringard.

Vidya Balan

Il faut dire que le style de Vidya Balan pour Neeyat a été plutôt bon. Mais cette paire de pièces séparées aux imprimés assortis n’a rien fait pour faire ressortir sa beauté et son éclat inhérents. Peut-être que la coiffure aurait pu être un peu différente.

Malaïka Arora

Malaika Arora portait cette robe noire d’Arpita Mehta pour un événement. Ce doit être l’une des tenues de tapis rouge les plus ternes portées par la diva. Il n’y a rien de mémorable dans le look.

Ce sont les célébrités qui, selon nous, ne nous excitaient pas en ce qui concerne leurs déclarations vestimentaires.