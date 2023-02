Célébrités les moins bien habillées de la semaine : Alia Bhatt, Kriti Sanon, Urfi Javed et d’autres stars qui n’ont pas réussi à impressionner sur le front de la mode

Lundi est arrivé et nous avons analysé et regardé encore et encore les photos des célébrités de Bollywood pour trouver une mauvaise tenue vestimentaire. C’était très difficile cette fois-ci et nous avons dû parcourir chaque image avant de dresser la liste du jour. Eh bien, d’habitude, nos célébrités mettent toujours leur meilleur look en matière de mode, mais quelque chose qu’elles ont l’air tombe à plat et parfois bien les tenues sont trop bof ! Aujourd’hui nous avons Shehzada beauté Kriti Sanon aux côtés de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani actrice Alia Bhatet sensation de mode Urfi Javé sur la liste. Rencontrez les célébrités les plus mal habillées de la semaine :

Mira Rajput

Shahid Kapoor et Mira Rajput assistent actuellement Sidharth Malhotra et Kiara Advanile mariage. L’épouse de Shahid, Mira, est elle-même une icône de la mode. Ses looks deviennent viraux dans Entertainment News. Cependant, lorsqu’elle a récemment assisté au Luxe Event dans la ville, son look n’a pas rendu justice à la barre qu’elle a déjà élevée. Le travail autour des manches lui donnait un aspect collant.

Kriti Sanon

Kriti Sanon est généralement taquinée en tant que Pretty Sanon et elle l’a affirmé à plusieurs reprises. Cependant, récemment, alors qu’elle faisait la promotion de Shehzada aux côtés de Kartik Aaryan, Kriti a été vue dans une robe noire jusqu’à la cheville. Le petit motif en couches avec une glissière latérale ne convenait tout simplement pas.

Shamita Shetty

La célébrité Bigg Boss 15, Shamita Shetty, a récemment organisé une projection de son film The Tenant dans la ville. Pour la même chose, Shamita portait une combinaison orange et violette. Le combo de couleurs ne va pas du tout. Il y a une tendance aux tenues multicolores moitié-moitié, mais le motif lui donne un air blasé.

Neha Dupia

Neha Dhupia a été aperçue à la fête d’anniversaire des enfants de Karan Johar, Yash et Roohi Johar, dans la ville. L’actrice portait une tenue en jean avec un débardeur. La veste en jean avait des garnitures florales. Le look denim baggy est tombé totalement à plat.

Alia Bhat

L’actrice de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, Alia Bhatt, a été photographiée dans la ville lors d’un événement de lancement de remise de prix. Pour la même chose, Alia portait une tenue fleurie. Alia a déjà porté des fleurs, mais celle-ci est une horreur.

Urfi Javé

Honnêtement, nous aimons les tentatives audacieuses et le style d’Urfi Javed. Cependant, il y a des regards les plus étranges et les plus bizarres qui nous font nous demander ce qui est arrivé à Urfi. Elle a bien fait avant, mais celle-ci… oh non !

Karisma Kapoor

Karisma Kapoor est une icône du style. Elle a aussi un style incroyable. Cependant, il semble que la tendance baggy devrait maintenant être stoppée. Le look geek est cool mais supprimez les vêtements amples.

Susanne Khan

Sussanne Khan a été photographiée au Luxe Event dans la ville depuis le début. Sussane expérimente son look tous les jours. Cependant, cette jupe en latex et ce haut blanc n’ont tout simplement pas impressionné du tout

C’est à peu près tout dans les célébrités les plus mal habillées de la semaine.