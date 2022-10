Célébrités exclusives célèbrent Trina aux BET Hip Hop Awards

Les BET Hip Hop Awards sont de retour et meilleurs que jamais et tout se passe ce soir alors que nous célébrons certains des artistes les plus en vogue du Hip Hop.

Le spectacle de cette année sera animé par Fat Joe et présentera des performances de GloRilla, Bleu, Jeezy, Lil Kim, King Combs et d’autres.

La dame de la nuit est la plus méchante, la princesse du diamant elle-même, Trina ! Elle sera honorée du prix “I Am Hip-Hop” pour ses contributions au rap game. Beaucoup de filles de rap ne seraient pas là où elles sont aujourd’hui sans qu’elle crée une voie pour l’autonomisation des femmes au sein de l’industrie du rap.

Trina a pris de l’importance en 1998 avec son apparition sur le single de Trick Daddy “Nann N * gga”. Trina a été décrite par XXL comme “la rappeuse la plus cohérente de tous les temps” et tous ses homologues sont d’accord. En 2014, Trina a été incluse dans la liste de Billboard des “31 rappeuses qui ont changé le hip-hop”.

Trina a toujours été et sera toujours “The Baddest” et nous avons demandé aux célébrités qui ont frappé le tapis ce que Trina leur a appris au fil des ans.

Découvrez leurs réponses et réactions ci-dessous.

Découvrez le hashtag #HipHopAwards et suivez les @HipHopAwards et @BET pour plus de moments du tapis rouge. Assurez-vous de vous connecter aux BET Hip Hop Awards 2022 ce soir, à 21 h HE / PT.