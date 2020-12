Comme L’enfant du destin une fois chanté, vous feriez mieux de «dire mon nom».

Pour une poignée de célébrités, la chanson en tête des charts ne pourrait être plus vraie. A-listers comme Chrissy Teigen, Gal Gadot, Ralph Fiennes, Ariana Grande (oui, vraiment!) et beaucoup d’autres ont eu affaire à des gens qui prononçaient mal leurs noms.

En 2018, le Les envies L’auteur de livre de cuisine a laissé tomber les mâchoires quand elle a révélé la bonne façon de dire, Teigen – qui est censé être prononcé comme Tie-Ghen, et non comme Tee-Ghen.

« Ça fait 25 ans. J’en ai assez de corriger les gens et je ne corrige jamais les gens », a-t-elle déclaré lors d’une apparition sur Vivre avec Kelly et Ryan. « Vous savez, sur Twitter, je suis très franc et j’aime corriger les gens là-bas, mais en ce qui concerne … si quelqu’un fait quelque chose de mal ou m’appelle du mauvais nom, vous pouvez m’appeler n’importe quoi. Je répondrai à lui. «

Une autre star dont les gens se trompent de nom? Charlize Theron. En dépit d’être un nom familier, la star hollywoodienne a admis que son nom de famille était presque toujours mal prononcé.

«Ils ont tout raté», le Bombe l’actrice a dit Jimmy Fallon sur Le spectacle de ce soir en 2014. « J’ai presque envie de faire une cassette audio sur la façon de prononcer mon nom. »