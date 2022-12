Célébrités décédées en 2023: Kirstie Alley, star de “Cheers”

L’actrice Kirstie Alley est décédée après une brève bataille contre le cancer, ont annoncé ses enfants True et Lillie Parker des médias sociaux.

Elle avait 71 ans.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, indique le communiqué.

“Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient”, a poursuivi le communiqué de la famille. “Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable.”

“La joie et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans parler de sa joie éternelle de créer, étaient sans précédent et nous laissent inspirés pour vivre pleinement la vie comme elle l’a fait”, indique le communiqué.

Donovan Daughtry, un représentant d’Alley, a également confirmé à CNN par e-mail que l’actrice était décédée.

John Travolta, qui a joué avec Alley dans “Look Who’s Talking” en 1989 ainsi que la suite en 1992, a écrit sur Instagram, “Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’aie jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous allons se revoir.”



Cette histoire se développe…