Célébrités de Bollywood qui ont donné un maximum de 100 millions de films

Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, a noué le nœud nuptial avec sa bien-aimée Drisha Acharya, lors d’une grande cérémonie de mariage le 18 juin. Des membres éminents de la fraternité du film de Bollywood ont assisté à l’union scintillante. Internet regorge toujours de photos et de vidéos des jeunes mariés ainsi que des invités estimés au mariage. Maintenant que les célébrations étoilées sont enfin terminées, le grand-père et acteur légendaire de Karan Deol, Dharmendra, a exprimé sa gratitude envers les fans et les sympathisants pour avoir comblé Karan et Drisha de leurs bénédictions.

Dharmendra remercie ses sympathisants d’avoir béni Karan Deol-Drisha Acharya

« Mes amis, merci à tous pour vos bons voeux pour la cérémonie de mariage de Karan », a tweeté Dharmendra. Il a également déposé deux photos de lui sur la plateforme de microblogging. L’un a capturé la star vétéran de B-town pendant sa jeunesse en tant qu’acteur. L’autre était plus récent.

Amis, un grand plein à vous tous pour vos bons voeux à l’occasion de la cérémonie de mariage de Karan ????????? pic.twitter.com/hMEJEOUKQT Dharmendra Deol (@aapkadharam) 22 juin 2023

Dharmendra au mariage Karan Deol-Drisha Acharya

Il n’y a pas si longtemps, une vidéo de Dharmendra dansant de tout son cœur lors du mariage de son petit-fils a fait surface sur Internet. Il montrait Dharmendra et Sunny Deol comme des «baaratis» groovant au rythme de certains morceaux optimistes. Karan Deol était assis sur un cheval, prêt à ramener son épouse à la maison. Parlant d’un autre exemple inoubliable de la cérémonie de sangeet de Karan et Drisha, la danse de Sunny Deol sur son emblématique main Nikla Gaddi Leke chante du film à succès de l’acteur de 2001, Gadar.

Dharmendra sur le fait de sauter les célébrations avant le mariage de Karan Deol-Drisha Acharya

Plus tôt, dans une interview avec ETimes, Dharmendra a révélé qu’il sauterait les fonctions de pré-mariage de Karan et Drisha. Au lieu de cela, il n’assisterait qu’au mariage de son petit-fils. Expliquant sa décision, Dharmendra a révélé qu’il voulait que les enfants « s’amusent ». « Si je suis dans les parages, ils risquent d’être inhibés. Je ne veux pas qu’ils ratent le plaisir », a déclaré l’acteur.

Esha Deol félicite son beau-neveu Karan Deol et Drisha pour leur mariage

Le mariage de Karan Deol et Drisha Acharya est devenu le sujet de discussion parmi les commérages lorsque la deuxième épouse de Dharmendra et l’actrice chevronnée Hema Malini n’ont pas assisté au mariage. Les filles de Dharmendra et Hema Malini, Esha et Ahana Deol ont également sauté la cérémonie. Mais, le 21 juin, Esha, sur ses histoires Instagram, a écrit une jolie note pour les jeunes mariés, félicitant le couple d’avoir commencé un nouveau chapitre de la vie. « Félicitations Karan et Drisha. Je vous souhaite à tous les deux une vie d’unité et de bonheur. Beaucoup d’amour », a-t-elle écrit.

Le prochain film de Dharmendra

Parlant de Dharmendra, le prochain projet Bollywood de l’acteur comprend la comédie romantique du réalisateur Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, avec Alia Bhatt et Ranveer Singh dans les rôles principaux.