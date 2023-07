Célébrités de Bollywood à Manish Malhotra Bridal Couture

Samantha Ruth Prabhu a terminé ses engagements professionnels et, comme promis, a pris une pause d’un an dans les films. Pendant cette période, elle ne s’inscrira à aucun nouveau projet, priorisant sa santé et subissant également un traitement pour la myosite, une maladie auto-immune. Actuellement, l’actrice de Shaakuntalam semble s’être lancée dans un voyage spirituel et curatif. Mercredi, Samantha a partagé sur Instagram quelques extraits de son temps passé au centre de yoga Isha de Sadguru à Coimbatore. Parallèlement à la série d’images, elle a également noté le « pouvoir » de la médiation.

Samantha Ruth Prabhu au centre de yoga Isha

Sur les photos, Samantha Ruth Prabhu a été vue adoptant une approche plus simple de la vie. Vêtue d’une tenue blanche traditionnelle, elle s’est assise par terre, avec un groupe de fidèles du centre de yoga, plongés dans un état méditatif. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche et elle enroula une guirlande de fleurs roses autour de son cou. Elle arborait également un bindi rouge. Sadhguru a fait une apparition sur la première photo, croisant les mains tout en s’adressant aux fidèles.

Locaux du centre de yoga Isha

Samantha Ruth Prabhu nous a offert un aperçu de la beauté naturelle immaculée du centre de yoga Isha. Un court clip vidéo du ciel clair, orné d’un arc-en-ciel, a fait partie de sa quatrième diapositive. La verdure luxuriante et les collines montraient l’ambiance sereine du centre de yoga. Samantha a également laissé tomber quelques photos d’un paon.

Samantha Ruth Prabhu sur la méditation

En écrivant une longue légende à son message, Samantha a écrit : « Il y a quelque temps, rester assise sans pensées inondées, sans contractions, démangeaisons, torsion et retournement semblait presque impossible. Mais aujourd’hui, un état méditatif est ma source de force la plus puissante. De calme. De connexion. Et de clarté. Qui aurait pensé que quelque chose d’aussi simple pouvait être aussi puissant. » Elle a également ajouté un emoji au cœur blanc à la fin, marquant Sadhguru et Isha Yoga Center.

Les prochains films de Samantha Ruth Prabhu

Parlant de ses projets à venir, Samantha Ruth Prabhu a collaboré avec Vijay Deverakonda pour la comédie romantique Kushi du réalisateur Shiva Nirvana. Le film devrait sortir en salles le 1er septembre. En dehors de cela, Samantha fait également partie de l’adaptation indienne de la série d’espionnage Citadel, aux côtés de Varun Dhawan. Citadel sera bientôt diffusé sur Amazon Prime Video.