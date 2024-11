Célébrités dans des relations ouvertes ou polyamoureuses, plus 1 couple qui a récemment annoncé qu’ils n’étaient plus ouverts | EG, aléatoire, diaporama | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Mo’Nique, lauréate d’un Oscar, et son mari Sidney Hicks – PLUS OUVERT

Mo’Nique a révélé qu’elle avait déjà été mariée ouvertement avec son mari.

« Beaucoup de gens se demandent ce que cela signifie. Au départ, quand je l’ai demandé, c’était parce que je voulais continuer à voir les messieurs que je voyais, et je me sentais à l’aise d’en parler à mon meilleur ami… alors quand je me suis assis et que j’ai dit que c’était ce que je voulais au départ, c’était parce que je Je voulais encore coucher avec la personne que je voyais et je ne voulais pas que ce soit là où je cachais quoi que ce soit à mon meilleur ami. C’est comme ça que tout a commencé, et quand je vous raconte les conversations que nous avons eues, cela m’a emmené dans un endroit différent où je ne pense même pas sexuellement à un autre homme, mais où je suis toujours ouvert à cela. Mo’Nique dit Essence en 2016.

« Nous sommes face à 11 ans de vie commune et il y a une évolution de ce que signifie un ‘mariage ouvert’, car quand on est père et mère de trois enfants, on n’a pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. de fronde », a-t-elle poursuivi.

Sydney » a ajouté : « Il n’y a pas beaucoup de Ménage à trois et tout ça, en fait, aucun. Mais c’est ce que les gens pensaient. Ils pensaient que nous faisions ces orgies, et je suis désolé papa.

Cependant, en 2023, elle a fait savoir qu’ils n’étaient plus ouverts et qu’ils s’étaient « calmés avec leurs activités extraconjugales ».

Pourquoi, dit-elle THR« La vie a commencé à arriver. J’ai commencé à voir une force que je n’avais jamais vue auparavant. Il m’aimait au pire. Je ne voulais pas sacrifier ça juste pour un simple coup de pouce. Alors j’en suis sorti.