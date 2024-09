Célébrités aux People’s Choice Country Awards 2024

Les People’s Choice Country Awards 2024 ont occupé le devant de la scène au Grand Ole Opry à Nashville, Tennessee, célébrant le meilleur de la musique country. Même si les plus grands honneurs ont été décernés aux plus brillants de l’industrie, le tapis rouge avait son propre ensemble d’étoiles, certaines brillantes et d’autres disparaissant au second plan. Voici un aperçu des choix de style les plus remarquables (et discutables) de la soirée.

Rêve du denim ou désastre du denim ?

J’ai dû y réfléchir à deux fois quand j’ai vu pour la première fois Shania Twain—Je l’ai presque confondue avec Lisa Rinna, principalement à cause de ses cheveux. Shania arborait une coutume Lévi’s ensemble, composé d’un haut dos nu en jean et d’une jupe sirène rehaussée de cristaux, associés à des gants d’opéra assortis. C’est un look qui convient parfaitement à l’occasion, car les People’s Choice Country Awards ne sont généralement pas un spectacle de haute couture. Est-ce que je l’aime ? Pas exactement. Mais il y a quelque chose d’indéniablement charmant dans l’énergie de Shania qui donne vie au look. UN Fabergé bague complétant son choix audacieux mais discutable.

Déjà Vu en paillettes

Miranda Lambert a foulé le tapis rouge en Alex Perry-une créatrice qu’elle porte maintes et maintes fois. Cette fois, c’était une robe marron à paillettes avec un décolleté plongeant. Bien qu’indéniablement flatteur, il y avait un sentiment de déjà-vu écrasant. Et pendant que cela fonctionne, il est temps pour Miranda de changer un peu les choses et d’améliorer le style.

Répétition dorée

Kelsea Ballerini opté pour un Roberto Cavalli robe arborant l’imprimé emblématique « Ray of Gold », un look que nous avons vu à plusieurs reprises de la part du créateur. Le motif est époustouflant, mais tout comme Miranda, Kelsea m’a donné envie de quelque chose de frais et de différent.

Jenna Blake des bijoux complétaient son look.

Faux Pas de Femme de Ménage Française

MacKenzie Porter portait un Bronx et Banque robe noire avec une couche blanche à volants sous la jupe. Le look a immédiatement fait penser à la robe Nicole + Felicia de Halle Bailey, mais malheureusement, cette version s’est penchée trop loin sur le territoire des servantes françaises.

Une touche de style frange

Tanneur Adell a apporté une touche ludique au tapis rouge, en portant un PatBO mini-robe ornée de perles et de franges faites à la main, portée avec des bottes blanches. Il avait de la personnalité et convenait bien à l’ambiance de la musique country, mais en termes de mode à fort impact, il ne me convenait pas vraiment.

Lors d’une si grande soirée de musique country, la mode semblait un peu plate, avec des moments mémorables. Bien que chaque célébrité ait apporté sa propre touche à l’événement, aucun de ces looks n’a crié « le meilleur de la semaine ».

Crédit : Getty

