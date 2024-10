Célébrités au premier rang du défilé prêt-à-porter Chanel printemps 2025

La mode a pris son envol mardi matin au défilé Chanel, qui était de retour au Grand Palais après des années de rénovations qui lui ont redonné sa splendeur Art Nouveau.

Jennie Kim passait un moment blond. La star de Blackpink a fait ses débuts avec la couleur de cheveux dans le cadre d’un nouveau look pour son prochain single solo. Peut-être, ou peut-être pas, taquina-t-elle.

«Mon nouveau look aujourd’hui. J’ai de nouveaux cheveux blonds et cette touche de couleur que j’ai choisie est un look différent pour Chanel et moi », a-t-elle déclaré. Le single s’intitule « Mantra ».

« Je ne peux pas encore trop en dire, mais peut-être que ce nouveau look est un peu un teaser », a-t-elle déclaré. Quant à son mantra personnel, elle a déclaré que davantage d’informations seraient révélées. « Il s’agit de toutes sortes de mantras dont je ne peux pas en choisir un pour le moment. »

Le son reste également un mystère jusqu’à la semaine prochaine. « C’est un petit secret que je veux garder », a-t-elle déclaré, révélant seulement : « Il fait chaud. »

L’ambiance à l’intérieur du Grand Palais était cependant légère et fraîche, avec un décor entièrement blanc. La finale mettait en vedette Riley Keough interprétant une version acoustique de « When Doves Cry » de Prince d’en haut – se balançant alors qu’il était suspendu dans une cage à oiseaux.

(Cette chanson passe un moment, jouant également un rôle clé lors du défilé Stella McCartney de lundi, consacré aux oiseaux et à la mode sans plumes.)

Keough répétait le spectacle depuis dimanche et le message a résonné en elle. « Le thème était la libération, puis la liberté », a-t-elle déclaré.

Mais la petite-fille d’Elvis, qui a récemment joué le rôle d’une chanteuse dans « Daisy Jones and the Six », n’a pas l’intention de changer de carrière. Elle a qualifié le chant de « passe-temps ».

« Je chante si les gens me le demandent, mais ce n’est pas quelque chose que je recherche », a-t-elle déclaré. Mais si on lui demandait de faire un album ?

« Je ne pense pas pouvoir écrire de la musique », a-t-elle déclaré. Keough est cependant prolifique dans d’autres genres. Elle est en train d’écrire un nouveau scénario et a récemment terminé les mémoires de sa défunte mère Lisa Marie Presley, « From Here to the Great Unknown ». La tournée du livre commence la semaine prochaine, alors qu’elle est en pause après le tournage d’un film en Espagne.

Odessa Young portait un confortable costume en tweed couleur chocolat. «J’ai une histoire d’amour avec la couleur marron en ce moment», a-t-elle déclaré à propos des tricots douillets. « Cela me rappelle un look de couverture de Vancouver, un hippie très élevé. »

Young avait un petit moment de fangirl après la performance de Keough. Ce moment de surprise l’a presque fait pleurer, car Keough est l’une de ses chanteuses et actrices préférées. Mais elle n’avait pas apporté ses lunettes et ne pouvait pas dire qui jouait jusqu’à ce qu’elle entende les premières notes.

« J’ai paniqué. J’étais tellement heureux. Cela m’a vraiment mis les larmes aux yeux », a-t-elle déclaré. Young a brièvement travaillé avec Keough sur le film « Manodrome ».

« Elle a, à mon avis, la plus belle voix du monde entier », a-t-elle déclaré, chantant les louanges de Keough, qui a plaisanté en disant qu’ils devraient faire une collaboration.

Young vient de terminer « Black Rabbit » avec Jude Law et Jason Bateman, un thriller se déroulant dans le monde de la restauration, et a appris à tatouer pour le rôle. Pour apprendre, elle a travaillé aux côtés de tatoueurs new-yorkais, acheté des fournitures sur Canal Street et pratiqué sur du caoutchouc et des oranges. « Je ne recommanderais pas de me faire tatouer, mais je pourrais le faire… Je ne dirai pas que j’ai pratiqué sur des gens, car cela pourrait être passible de poursuites judiciaires », a-t-elle plaisanté.

«C’était tellement beau de voir ce swing, d’avoir la sensation de l’air. C’est une collection qui contient beaucoup de lumière et de vol », a déclaré la nouvelle ambassadrice de la marque, Lupita Nyong’o.

Lupita Nyong’o chez Chanel printemps 2025. Stéphane Feugère/WWD

Elle a travaillé avec la styliste Micaela Erlanger pour trouver quelque chose de chic et adapté à la météo pour l’émission matinale, et a porté une combinaison en velours perlé pour célébrer l’occasion.

L’actrice oscarisée a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir porté du Chanel juste après le tournage de « 12 Years a Slave » et qu’elle avait assisté à plusieurs spectacles et événements au fil des ans.

« C’est une marque importante, une marque historique, une marque historique, et je suis heureuse et très fière d’ajouter à cet héritage », a-t-elle déclaré à propos de son arrivée dans la maison. « C’est une marque qui comprend vraiment son ADN et son identité, mais qui n’a pas peur de respecter les règles de cette identité. »

La maison est à la recherche d’un nouveau directeur créatif après le départ surprise de Virginie Viard en début d’année. La collection, présentant une poignée de directions, a été conçue par l’équipe du studio.

Certains looks comportaient des plates-formes très hautes qui semblaient assez audacieuses. Nico Parker les a cités comme l’une de ses choses préférées dans la série. Serait-elle capable de marcher dedans ? « J’espère que c’est dans ma tête », a-t-elle plaisanté. « Je ne sais pas si je pourrais le faire aussi bien que ces modèles, mais je pense que je ferais un bon changement. »

Les chaussures étaient une priorité après le tournage de « Bridget Jones : Mad About the Boy ». Son personnage est une adolescente londonienne cool, avec beaucoup de jeans baggy et de gros pulls actuels. Le confort est au premier plan, mais pour rehausser le côté mode, elle portait des chaussures en gelée, une tendance que Parker trouvait plus facile à apprécier en théorie.

« J’adorais les regarder, mais porter [them] s’est avéré légèrement traître », a-t-elle déclaré. « J’ai dit : ‘Ouais, ramène-les American Apparel’, et dès que je les ai enfilés, je me suis dit : ‘Oh, je vois pourquoi les gens ne les portent plus vraiment.' »

Pourtant, tourner avec Renée Zellweger et Hugh Grant était « un rêve devenu réalité » pour le jeune Britannique.

« Une telle liste de choses à faire [item]. C’était mon enfance et mon adolescence en regardant ces films », a-t-elle déclaré à propos des deux premiers films. « Le simple fait d’être avec ce casting emblématique était surréaliste. »

Wizkid au défilé Chanel printemps 2025. Stéphane Feugère/WWD

La superstar de l’afrobeats, Wizkid, est également sur le point de sortir son nouveau single, qu’il a présenté en avant-première lors d’une prestation surprise dans un club parisien la veille du show. Même si Chanel ne propose pas de vêtements pour hommes, la chanteuse sélectionne ses vestes et adore les associer à leurs accessoires et bijoux.

« Je suis un grand fan de la marque. C’est une légende. Je le porte pour les spectacles, pour tout. J’aime les accessoires sur mes chapeaux, mes chaînes, mes bracelets et les ceintures également. J’aime vraiment, vraiment les ceintures Chanel », a-t-il déclaré, comme en témoigne son look avec des chaînes et plusieurs broches sur son chapeau.

En plus des accessoires, il porte son cœur sur sa manche pour le nouveau single dédié à sa défunte mère.

« Cela vient littéralement de l’amour que j’ai pour ma mère, et je voulais juste mettre en lumière l’importance de l’amour dans ce monde », a-t-il déclaré. La superstar a fait une sortie rapide. «Cela devenait un peu bruyant», a-t-il déclaré à propos du public du défilé de mode.

L’actrice Dar Zuzovsky a déclaré qu’avec beaucoup de lumière passant à travers la verrière du Grand Palais, le spectacle était « magique ».

Elle vient de terminer « Les Saints », la prochaine série télévisée de Martin Scorsese sur la vie de Jésus, tournée au Maroc.

« C’était tout simplement fou pour moi qu’il connaisse même mon nom », a-t-elle déclaré à propos de son choix pour le réalisateur légendaire. Elle a abordé le rôle central de Marie-Madeleine avec prudence.

« C’est une tâche tellement grande à entreprendre, de jouer non seulement une personne réelle, une personne qui compte tant pour toute la religion. C’était donc plutôt stressant et je devais la trouver en moi », a-t-elle déclaré. « Tout le monde aura une opinion, et je dois juste y trouver ma propre voix. Elle vient également d’Israël, comme moi, et c’était un bon point de connexion.

Bella Maclean a probablement trouvé la tenue Chanel la plus décontractée pour l’émission matinale. Elle portait une salopette, ou une salopette, avec des doubles C gravés sur les poches des hanches.

« Je ne pensais pas qu’une salopette pouvait être si flatteuse. J’ai juste l’impression que je veux vivre dedans tout le temps », a-t-elle déclaré à propos de son look confortable. Son prochain film « Rivals », avec Aiden Turner et David Tennant, vient de se terminer.

« C’est une question d’argent, de pouvoir, de classe, de sexe. C’est torride et il y a du cœur », a-t-elle déclaré. L’histoire se déroule dans l’industrie télévisuelle britannique des années 1980. Cela lui a donné des épaulettes et des cheveux épais. « Les vêtements étaient vraiment superbes. Ils sont très dramatiques par rapport à maintenant.

Un autre film sur les dessous de l’industrie est en préparation avec Fala Chen et Tilda Swinton intitulé « Ballad of a Small Player ».

Le film a été entièrement tourné à Hong Kong et à Macao. « Il est vraiment rare d’avoir une vision privilégiée des scènes de casino. Et il fait sombre. Il fait vraiment sombre et sale », a déclaré Chen. « C’est comme Vegas, mais multiplié par 10. »

Mais l’actrice était vêtue d’un blanc éclatant, avec des étoiles scintillantes sur le corsage. Elle a répondu à la performance de Keough. « Cela vous donne juste beaucoup d’imagination sur ce dont vous êtes capable en tant que femme, le fait que vous vouliez briser la cage et simplement voler. »