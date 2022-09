Célébrité: les stars de SAS Who Dares Wins s’inscrivent à UNE AUTRE émission de téléréalité brutale avec les favoris de Love Island et Under Deck

CELEBRITY SAS: Les stars de Who Dares Wins, AJ et Curtis Pritchard, se sont inscrites pour une autre émission de téléréalité brutale, The Sun peut révéler.

L’ancien pro de Strictly Come Dancing AJ et son frère présentateur de télévision Curtis sont devenus le premier duo de frères et sœurs à participer à la même série de l’émission.

Canal 4

SAS: les patrons de Who Dares Wins ont signé leur premier duo de frères et sœurs – AJ et Curtis Pritchard[/caption]

Rex

Ils se sont également inscrits à la nouvelle émission de MTV The Challenge[/caption]

Plus tôt cette semaine, Curtis a été saisi d’émotion alors qu’il parlait d ‘«auto-sabotage» sur la série Channel 4.

Le danseur a été entraîné pour l’entretien de ses recrues et a retenu ses larmes tout en s’ouvrant sur sa santé mentale.

Il est devenu célèbre sur Love Island et est l’un des 12 visages bien connus face à leurs peurs dans la nouvelle série.

Et si cela ne suffisait pas, Curtis et AJ se sont également inscrits à la nouvelle émission de MTV, The Challenge.

Une source exclusivement révélée à The Sun : « AJ et Curtis ont prouvé qu’ils n’avaient pas peur d’entreprendre des tâches ardues sur Celeb SAS et The Challenge sera une nouvelle chance pour eux de montrer de quoi ils sont faits.

“C’est loin de la salle de bal Strictly ou de la villa Love Island, ça va vraiment les pousser à leurs limites.”

Nous pouvons également révéler que Kaz Crossley de Love Island participe également, tout comme la star méditerranéenne de Under Deck, Courtney Veale.

“Kaz a montré sur Love Island qu’elle n’a pas peur de pimenter les choses et de dire ce qu’elle pense”, a ajouté la source.





«Donc, les patrons pensent qu’elle sera un excellent ajout à la série, d’autant plus qu’il y a beaucoup d’autres stars de la villa dans le mélange.

«Les producteurs étaient également ravis de signer Courtney de Under Deck, car la série a un public culte international énorme.

“Ils sont donc convaincus qu’elle attirera les fans de cette méga franchise à succès vers la première version britannique de The Challenge.”

Getty

Love Islander Kaz Crossley devrait également apparaître[/caption]

Bravo

Comme l’est la star méditerranéenne de Under Deck, Courtney Veale[/caption]