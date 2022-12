Célébrité la moins bien habillée de la semaine : Ranveer Singh, Jacqueline Fernandez, Bhumi Pednekar et d’autres stars qui ont échoué dans leurs choix vestimentaires

C’est lundi de retour et comme d’habitude, nous sommes de retour avec des célébrités populaires qui se sont effondrées sur les palmarès de la mode. Ces célébrités nous ont déçus de leurs choix et ces célébrités les plus mal habillées de la semaine vous laisseront choqués. Les célébrités ont fait des efforts supplémentaires pour avoir l’air glamour, mais parfois elles n’ont pas été à la hauteur. Ranveer Singh, Jacqueline Fernandez, Karan Johar et d’autres célébrités n’ont pas réussi à impressionner la police de la mode. Jetez un oeil à la liste ci-dessous:

Shibani Dandekar

L’épouse de Farhan Akhtar, Shibani Dandekar, a enfilé une tenue lâche rouge et a complété son look avec des gants rouges. Shibani parvient toujours à sauter un battement de cœur avec son apparence alors qu’elle se fait papouiller. L’actrice est toujours à la mode et élégante, mais son choix vestimentaire a déçu la police de la mode.

Mrunal Thakur

L’actrice populaire de Bollywood, Mrunal Thakur, choisit toujours les meilleurs vêtements, mais il semble qu’elle n’ait pas réussi à impressionner lorsqu’elle s’est glissée dans une robe grise lors d’un événement. Mrunal a toujours choisi les meilleures tenues pour ses événements.

Esha Gupta

L’actrice d’Aashram 3, Esha Gupta, a enfilé une tenue noire et , mais cette fois, elle s’est trompée avec son look élégant. Bien qu’elle ait retiré la tenue avec confiance par le look, mais la tenue semble dépassée.

Ranveer Singh

L’acteur de Cirkus Ranveer Singh sera vu en train de romancer Jacqueline Fernandez et Pooja Hedge dans le film d’action dramatique de Rohit Shetty. L’acteur portait un t-shirt blanc qu’il portait avec un pantalon à carreaux noir et blanc et une veste de broderie noire. La tenue ne rend pas justice à son apparence et a l’air calme.

Jacqueline Fernandez

L’actrice de Cirkus, Jacqueline Fernandez, a récemment été critiquée pour son look qui réussit à faire tourner les têtes avec style avec ses tenues à la mode et qui a l’air divine à chaque fois. L’actrice portait une robe midi en maille de diamant noire et les internautes l’ont suivie pour son look.

Karan Johar

Karan Johar a enfilé un ensemble assorti marron et a complété son look avec des chaussures marron et des lunettes de soleil à la mode. Le réalisateur a assisté à un événement et a posé pour les papas. Ce look n’était pas le meilleur et la tenue ne rendait pas justice à son style.

Bhumi Pednekar

L’actrice de Govinda Naam Mera, Bhumi Pednekar, portait un haut court bleu et affichait son corps tonique en l’associant à un pantalon noir lâche. Son look était un peu décevant et ne lui allait pas bien.