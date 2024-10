Celebrini semaine après semaine pour les requins blessés au bas du corps

Macklin Celebrini est absent de semaine en semaine pour les Sharks de San Jose en raison d’une blessure au bas du corps.

Celebrini, qui a été sélectionné avec le premier choix au repêchage 2024 de la LNH, a récolté un but et une passe en 17 min 35 s de temps de glace à ses débuts dans la LNH, une défaite de 5-4 en prolongation contre les Blues de St. Louis jeudi. Le centre de première ligne ne s’est pas entraîné vendredi et a été placé sur la réserve des blessés samedi.

« [He’s] semaine après semaine. C’est vraiment tout ce que j’ai », a déclaré l’entraîneur des Sharks, Ryan Warsofsky. « Je ne peux pas fixer de date là-dessus, pour être honnête avec vous. Je pense que semaine après semaine, c’est exactement ce à quoi nous pensons. Nous verrons juste comment ça progresse au cours de sa rééducation ici le prochain couple [of] jours. »

Celebrini, qui a eu 18 ans en juin, était le plus jeune joueur de hockey universitaire masculin la saison dernière, lorsqu’il est également devenu le plus jeune à remporter le prix Hobey Baker, décerné chaque année au meilleur joueur de hockey masculin de la NCAA. Il a terminé deuxième parmi les joueurs de la NCAA avec 32 buts et troisième avec 64 points en 38 matchs pour l’Université de Boston.

Celebrini a également quitté l’entraînement pendant le camp d’entraînement le 25 septembre en raison d’une blessure au bas du corps et a quitté un match préparatoire contre le Club de hockey de l’Utah le 1er octobre avec la même blessure.

« Tout le monde subit des coups et des contusions tout au long du camp d’entraînement », a déclaré Warsofsky. « Je dirais que nous avons en quelque sorte réalisé que quelque chose était plus approfondi après cela. [first] jeu. C’est un bon moment d’apprentissage pour lui. La vie est parfois injuste. Mentalement, il est bon. Il était ici aujourd’hui pour travailler. C’est le jeu du hockey, non ? Il va y avoir des blessés. Bien sûr, ce ne sera pas sa dernière blessure et nous devons continuer à avancer. »

L’attaquant Klim Kostin, qui avait été éliminé lors du premier match de la saison, a pris la place de Celebrini dans l’alignement lors d’un revers de 2-0 contre les Ducks d’Anaheim, samedi.

« Je suis sérieux [stinks] », a déclaré l’attaquant Will Smith. » Évidemment, vous ne voulez jamais que cela se produise, mais cela fait partie du jeu et j’espère qu’il sera bientôt de retour. … Je le vois tous les matins et il est de bonne humeur. Évidemment, il est déçu de rater le match, mais il va bientôt revenir. »

Mikael Granlund s’est hissé sur le premier trio avec William Eklund et Tyler Toffoli lors de la défaite contre les Ducks.

« J’ai parlé à [Celerbini] un peu, mais c’est comme ça », a déclaré Toffoli. « En tant que groupe ici, nous [have to] soutenez-le. En fin de compte, nous devons venir à la patinoire et nous avons un travail à faire. … Il est déjà l’un des meilleurs joueurs de notre équipe, voire le meilleur. Il va nous manquer, et malheureusement, j’ai fait partie d’équipes où nous avons perdu l’un de nos meilleurs joueurs pendant de longues périodes, et cela donne simplement à d’autres gars l’occasion de se relever. »

Les Sharks entameront la semaine prochaine un road trip de trois matchs qui comprendra les Stars de Dallas mardi, les Blackhawks de Chicago jeudi et les Jets de Winnipeg vendredi.

« C’est évidemment un grand joueur », a déclaré Eklund. « Il va nous manquer, mais je pense que le plus important [thing is] pour qu’il revienne et soit en parfaite santé. Je pense que c’est dur pour lui. Il veut être là-bas. Il veut rivaliser avec nous, les gars. »

Le correspondant indépendant de NHL.com, Max Miller, a contribué à ce rapport