N’oublions pas le plus mignon de tous les personnages animés de Disney: les chats et les chiens. Ces amis à fourrure sont honorés dans la toute première Collection Parcs Disney pour les propriétaires d’animaux avec vêtements, accessoires et plus. Cela signifie que vous pouvez basculer les produits avec Dug de Up!, Marie de Les Aristochats et tant d’autres de vos personnages préférés.

Alors ci-dessous, parez-vous et ton animal de compagnie dans la collection Reigning Cats and Dogs de Magasinez Disney.