Célébrez une saison effrayante avec ces prochains titres de jeux Netflix

Netflix, un choix du CNET Editors’ Choice Award, est pratiquement synonyme de streaming d’émissions de télévision et de films. En plus de vous permettre de diffuser des émissions comme Black Mirror et Stranger Things, votre abonnement vous donne accès à une bibliothèque de jeux mobiles auxquels vous pouvez jouer sur votre Appareil iOS ou Android.

En octobre, Netflix Games ajoute deux jeux effrayants auxquels vous pourrez jouer à temps pour Halloween. Les deux seront ajoutés à la bibliothèque de jeux de Netflix tout au long du mois, mais les dates exactes ne sont pas encore connues.

Voici les titres que Netflix Games ajoute en octobre.

Cellules mortes : édition Netflix

Netflix

Dead Cells, le film primé jeu de plateforme rogue-like, porte son action sur Netflix. Vous pourriez objecter qu’il ne s’agit pas vraiment d’un jeu d’horreur ou sur le thème d’Halloween, mais il y a « mort » dans le titre (et vous mourrez… beaucoup). Dans ce jeu, votre personnage doit combattre des créatures et des donjons pour tuer le roi. Et si votre personnage meurt, ne vous inquiétez pas, tout cela fait partie de l’expérience. La mort débloque plus de pouvoirs pour votre personnage et vous permet d’apprendre le bon schéma pour vaincre vos ennemis. Il y a une raison pour laquelle le slogan du jeu est « Tuez, mourez, apprenez, répétez ».

Slayaway Camp : Netflix et Kill

Cette exclusivité Netflix Games est un titre de puzzle dans lequel vous prenez le contrôle d’un tueur nommé Skullface – naturellement. Skullface est en liberté dans un camp d’été et, comme tout bon tueur dans un camp d’été, il tue les moniteurs du camp de multiples façons, comme en les écrasant et en les décapitant. C’est votre travail de faire glisser Skullface sur la scène pour vous débarrasser des moniteurs du camp en aussi peu de mouvements que possible.

Voici comment accéder aux jeux de la bibliothèque Netflix.

1. Téléchargez l’application Netflix sur votre iPhone, iPad ou appareil Android.

2. Ouvrez l’application Netflix et connectez-vous à votre compte.

3. Faites défiler votre page d’accueil jusqu’à ce que vous voyiez le Jeux mobiles carrousel.

4. Accédez à un jeu pour en savoir plus.

5. Robinet Obtenir le jeu pour télécharger un jeu qui vous intéresse.

Une fenêtre contextuelle supplémentaire de l’App Store d’Apple ou du Google Play Store s’ouvrira, vous demandant si vous souhaitez télécharger le jeu. Après avoir confirmé cette action, le jeu commencera à se télécharger sur votre appareil, comme les autres applications.

Pour en savoir plus, consultez d’autres titres de jeux Netflix, comme Oxenfree 2, WrestleQuest et The Queen’s Gambit Chess.