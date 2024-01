Célébrez un demi-siècle de cours de champagne dans l’unique palais de la rive gauche de Paris

Hôtel Lutétia Paris est ravi d’annoncer une toute nouvelle expérience client, célébrant le long partenariat entre Maison Taittinger et la propriété parisienne emblématique. Depuis le milieu du siècle dernier et pendant plus de 50 ans, la famille Taittinger était propriétaire du Lutetia, le seul palace de la rive gauche à Paris, et aujourd’hui l’hôtel possède sa propre Cuvée Taittinger exclusive Lutetia.

Les clients de Lutetia sont invités à vivre une escapade de luxe ultime avec un forfait exclusif, conçu pour leur offrir une expérience inégalée d’opulence, de romantisme et de dégustation de champagne raffiné.

Suite Présidentielle de l’Hôtel Lutetia Paris Avec l’aimable autorisation de l’Hôtel Lutetia

Embarquez pour un voyage de la ville animée de Paris à la région sereine et pittoresque de la Champagne, surtout connue pour ses vignobles à couper le souffle et son excellence culinaire. Profitez d’une balade fluide en voiture classique avec l’un de nos chauffeurs, qui conduira les clients sur les plus belles routes de la région en suivant la vallée de la Marne. À votre arrivée dans la ville historique de Reims, vous visiterez la résidence des Comtes de Champagne de Taittinger, un magnifique bâtiment en pierre situé dans le cœur ancien de la ville, dont certaines parties remonteraient aux années 1200. Au cours de cette expérience unique, les visiteurs converseront – virtuellement – ​​avec le légendaire Thibaud IV, comte de Champagne du XIIIe siècle, et dégusteront les cuvées qu’il a inspirées, Taittinger Brut Réserve et Comtes de Champagne Blanc de Blancs. Mi-expérience audio, mi-dégustation, c’est l’occasion de découvrir l’étonnante histoire d’une figure emblématique de la dynastie des Comtes de Champagne.

Voitures classiques devant la Maison Taittinger Avec l’aimable autorisation de Taittinger

De retour au Lutetia Paris après une promenade à travers la campagne, les clients se verront servir un dîner accompagné de vins Taittinger spécialement préparé par le chef Patrick Charvet, dans l’emblématique Brasserie Lutetia de l’hôtel. A la fin du repas, les convives se verront remettre une bouteille personnalisée de Champagne Taittinger.

L’expérience Champagne commence à 5 439 $ selon la catégorie de chambre du client, et l’expérience peut être appréciée sur réservation uniquement, et toutes les réservations doivent être faites au moins 72 heures à l’avance.

