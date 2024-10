Célébrez Pokéween dans Pokémon TCG Live

Get dans l’esprit Pokéween avec des vibrations envoûtantes dans Jeu de cartes à collectionner Pokémon en direct. Connectez-vous depuis Du 24 octobre 2024 au 1er novembre 2024 à 1h00 PDT pour accomplir des quêtes quotidiennes sur le thème de Pokéween et recevoir des cartes sympas et des produits cosmétiques ignobles mettant en vedette des Pokémon fantomatiques. Lorsque vous vous connectez pour la première fois pendant l’événement, vous recevrez un trio de cartes rares d’illustration actuellement populaires en jeu compétitif : Duskull, Dusclops et Dusknoir ! Vous recevrez probablement des quêtes mettant en vedette des Pokémon effrayants, alors assurez-vous de les intégrer dans vos decks préférés.

Au fur et à mesure que vous ajoutez des Pokémon fantomatiques à votre deck, vous pouvez également les envelopper dans un style spectral. Les pochettes, les boîtes de deck et les pièces cosmétiques mettant en vedette Greavard font leurs débuts lors de cet événement. Et il ne s’agit pas uniquement de decks qui entrent dans l’esprit Pokéween : vous pouvez assortir ce style avec de nouveaux objets d’avatar, notamment un bonnet, un t-shirt et des gants représentant Greavard. À Halloween lui-même, trois autres chapeaux représentant le Noctowl nocturne, le flamboyant Chandelure et l’horrible Gengar seront disponibles pour commémorer la fin de cet événement effrayant.

Profitez de la saison Pokéween dans Pokémon TCG Live, Dresseurs !