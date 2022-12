Célébrez Noël à la Ferme de Lyon 11 décembre 18 – Shaw Local

Le Père Noël sera sur place pour entendre ce que les enfants locaux aimeraient pour Noël de 13 h à 16 h les dimanches 11 et 18 décembre, au Noël de la Société historique du comté de Kendall à la ferme et au village de Lyon, 7935, route 71, Yorkville.

En plus des visites avec le Père Noël dans le bâtiment du musée, l’événement offrira aux enfants la chance de participer à des travaux manuels, des contes et de la musique de Noël, un bingo de Noël, la décoration de biscuits et l’affichage du train en direct.

Les visiteurs peuvent déguster des châtaignes grillées, faire des s’mores et faire une balade en foin autour du village, si le temps le permet. Les familles sont invitées à prendre des photos de vacances sur le tracteur agricole exposé dans le musée et à parcourir les nombreux artefacts exposés qui ont été donnés à la Société historique au fil des ans.

De la nourriture et des pâtisseries maison seront disponibles à l’achat. Un prix de tombola spécial offrira au gagnant un voyage au parc aquatique Raging Waves pour une famille de quatre personnes.

L’entrée est de 5 $ pour toute personne âgée de 2 ans et plus.

La Kendall County Historical Society est une organisation à but non lucratif qui fonctionne entièrement grâce aux dons et au soutien des bénévoles. Tous les droits d’entrée sont appliqués à l’entretien du parc et des bâtiments.

Pour plus d’informations sur cet événement, visitez lyonfarmkchs.org.