Célébrez l’été avec un food truck et de la musique live – Shaw Local

Hickory Creek Forest Preserve invite tous à sortir pour les Fun and Food Trucks de 17 h à 20 h le vendredi 4 août à Mokena.

Célébrez les derniers jours de l’été avec cet événement, mettant en vedette Smokin’ Z BBQ, les bretzels de tante Anne et Lil Deb’s. Profitez de la musique live, des jeux de pelouse en plein air, des cadeaux et d’une maison gonflable pour les enfants. Cet événement est gratuit et ouvert à tous les âges.

Utilisez l’accès routier LaPorte à Mokena.