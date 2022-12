Célébrez les vacances avec de la musique, un film classique. – Section locale de Shaw

1) Venez voir “The Mall Messiah” présente “une histoire contemporaine d’un ancien message, avec l’amour de Dieu au cœur de tout”, selon le réseau GSW, qui l’a produit. Les horaires de “The Mall Messiah” sont 19 h 30 le 16 décembre, 15 h et 20 h le 17 décembre et de 16 h à 18 h et de 20 h à 22 h le 18 décembre. Tous les spectacles seront présentés à l’église baptiste missionnaire St. Paul de Joliet au 1414 S. Briggs St .à Joliet. Les billets pour ce spectacle pour tous les âges sont gratuits, que les participants les réclament en ligne ou en personne. Pour les billets et plus d’informations, visitez gsw.network.

2) Le district de Forest Preserve du comté de Will accueillera “Soup-er Chili – Randonnée au lac Whalon” de 13h à 15h samedi au Hidden Oaks Nature Center, Bolingbrook. Portez des bottes de randonnée. Apportez une tasse et une boîte de soupe ou de chili sans crème à ajouter aux deux casseroles sur le feu. La soupe et le chili mijoteront sur une flamme nue pendant que les participants marchent jusqu’au lac Whalon. Gratuit, à partir de 10 ans. Inscrivez-vous d’ici vendredi au reconnectwithnature.org ou composez le 815-722-4121.

3) La Joliet Drama Guild présentera “Little Women” à 19 h samedi et à 14 h dimanche au Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre, 201 W. Jefferson St. à Joliet. La pièce entremêle les vies de Meg, Jo, Beth et Amy, March et Laurie, le garçon d’à côté. Toutes les actions sont contenues dans un seul ensemble. Pour les billets et informations, visitez bicentennialpark.org.

4) Tim Placher de Joliet amène plus de 20 musiciens, interprètes et amis en tournée au MAR Theatre de Wilmington pour un “A Merry MAR-y Christmas Show!”. Les portes ouvrent à 18 h. Le spectacle commence à 19 h. Le théâtre MAR est situé au 121 S. Main St., Wilmington. Les billets coûtent 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Les billets sont disponibles en ligne et à la porte. Une partie des bénéfices est reversée au Kuzma Care Cottage, une organisation caritative locale qui aide les personnes dans le besoin dans le code postal 60481. Achetez vos billets en ligne sur martheater.ticketspice.com/a-merry-mar-y-christmas-show.

5) Le théâtre de la place du Rialto projettera le film de vacances “It’s a Wonderful Life” à 13 heures dimanche. Les billets sont au coût de 5 $ à la billetterie le jour de l’événement. Bar et concessions seront disponibles. Le Rialto Square Theatre se trouve au 102 N. Chicago St. à Joliet. Pour les billets et informations, visitez rialtosquare.com/events ou appelez la billetterie du Rialto au 815-726-6600.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!.