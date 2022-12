Célébrez les vacances au Raue Center, votre maison loin de chez vous ! – Section locale de Shaw

Raue Center For The Arts propose de fabuleux spectacles de vacances en décembre! Le vendredi 9 décembre 2022 à 20 h, l’Orchestre symphonique d’Elgin présentera son Vacances spectaculaires concert, où vous pourrez profiter des favoris de Noël et d’autres musiques saisonnières.

L’Orchestre symphonique d’Elgin est inégalé pour sa musique de qualité et une expérience culturelle amusante et relaxante pour toute la famille. L’ESO propose des divertissements de classe mondiale dans les grandes villes sans les tracas de se rendre dans la grande ville. Célébrez les fêtes avec vos pièces musicales préférées de Tchaïkovski Suite Casse-Noisette, ainsi que d’autres favoris des Fêtes, dont “Sleigh Ride” de Leroy Anderson. L’Elgin Master Chorale, accompagné du chef d’orchestre Timothy Semanik, rejoindra l’ESO, et il y aura peut-être un visiteur spécial du pôle Nord !

Les billets coûtent 53 $, 55 $ et 58 $, et les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Raue Center For The Arts est déçu d’annoncer que l’équipe de tournée de Jane Lynch Un petit Noël qui swingue a annulé les dates de spectacle restantes de sa tournée 2022 en raison d’une situation médicale urgente.

Jane Lynch a reporté les représentations 2022 du Raue Center aux 9 et 10 décembre 2023. Les billets des détenteurs de billets pour les dates annulées ont été automatiquement transférés aux nouvelles dates. Les questions ou préoccupations doivent être adressées à boxoffice@rauecenter.org.

Pour les billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org

Raue Center for the Arts Logo 2020 Logo du Centre Raue pour les Arts